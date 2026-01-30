news_header_top
Общество 30 января 2026 11:04

Юрист: громкий смех на рабочем месте может привести к увольнению

Если смех нарушает рабочий процесс и трудовую дисциплину, сотруднику может грозить дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения, рассказала в беседе с изданием «Абзац» юрист Екатерина Нечаева.

Она пояснила, что в организациях, где требуется сосредоточенная работа с документами, громкий смех может быть расценён как нарушение. По словам эксперта, первым шагом обычно становится замечание, затем выговор, а при повторных инцидентах может последовать расторжение трудового договора.

Нечаева добавила, что громкое поведение сотрудника негативно влияет на деловую репутацию компании, особенно в присутствии клиентов.

Увольнение может грозить и за систематическое нарушение правил чистоты на рабочем месте, если этот пункт закреплён в локальных нормативных актах организации и работник был с ними ознакомлен, отмечал ранее HR-эксперт Гарри Мурадян.

#увольнение #юрист #нарушение
