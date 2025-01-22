Юрист Горгадзе призвал штрафовать родителей, чьи дети позволяют буллинг

В Госдуме работают над проектом закона о борьбе с травлей в школах. По словам инициаторов, буллинг является умышленным действий, из-за которых у жертвы может возникнуть как психологическая, так и физическая травма. В отношении агрессоров предлагается вести меры ответственности за буллинг.

Адвокат, кандидат юрнаук Шота Горгадзе считает, что данный проект закона надо дополнить отягчающим обстоятельством.

«Я считаю, что данный законопроект необходимо еще дополнить одной существенной деталью — отягчающим обстоятельством, усиливающим наказание, должна быть съемка травли и выкладывание это в интернет. И штрафы в отношении родителей, дети которых позволили себе буллинг, должны быть достаточно серьёзными», - цитирует эксперта «Радио 1».

Спикер подчеркнула, что сегодня буллинг приобрел более жесткую форму из-за пропаганды, распространяющейся в интернете.