Юрист Голубева рассказала о новых правилах оплаты отгулов при увольнении

Неиспользованные отгулы за работу в выходные и праздничные дни будут оплачиваться при увольнении сотрудника по новым правилам, которые вступают в силу с 1 марта. Об этом РИА Новости сообщила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.

Так, отгулы, не использованные в течение года, теперь не будут «сгорать» при увольнении. Если сотрудник не использовал их, не присоединил к отпуску и не получил компенсацию, то он не сможет взять их как выходные после увольнения.

«То есть если в течение года отгул не был использован, присоединен к отпуску или компенсирован, то взять его как выходной день уже не получится. Однако при увольнении работодатель должен выплатить сотруднику компенсацию в виде разницы между полагавшейся оплатой работы в выходной или нерабочий праздничный день и фактически произведенной за этот день», – объяснила эксперт.

Голубева уточнила, что такой порядок будет распространяться на все неиспользованные дни отдыха за период работы у этого работодателя и применяться исключительно в случае увольнения. Компенсация за отгулы при увольнении будет учитываться при расчете НДФЛ и страховых взносов.