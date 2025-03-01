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Общество 1 марта 2025 09:01

Юрист Фрадкин рассказал, как сэкономить на платежах за электричество

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Юрист Фрадкин рассказал, как сэкономить на платежах за электричество
Фото: © «Татар-информ»

Рост тарифов на коммунальные услуги делает вопрос экономии на платежах ЖКХ актуальным. Снизить расходы на электроэнергию возможно. Хоть и не вполовину, но заметно уменьшить ежемесячные суммы в квитанциях вполне реально, рассказал «Газете.Ru» Андрей Фрадкин, юрист, эксперт по городской инфраструктуре и ЖКХ.

Эксперт отметил, что самая энергозатратная техника – холодильники, стиральные и посудомоечные машины. При замене стоит выбирать модели класса A+++ или A++, которые экономят до 30-40% электроэнергии по сравнению с классом C.

Другой способ – установка многотарифного счетчика и рациональное использование техники. Заряжать гаджеты и включать энергоемкие приборы лучше ночью, используя функцию отложенного старта. Стиральную машину стоит загружать полностью, а чайник кипятить на газовой плите, если она есть.

Замена ламп накаливания на светодиодные позволит значительно снизить потребление энергии. Важно выключать свет, уходя из комнаты, и использовать локальное освещение вместо верхнего. Датчики движения, автоматически включающие и выключающие свет, помогут сэкономить в перспективе.

Также важно обесточивать неиспользуемые приборы, вынимая их из розетки.

««Сократить потребление электроэнергии также поможет обесточивание неиспользуемых приборов — телевизоров, ноутбуков и прочей техники. Когда они не работают — вынимайте их из розетки», – заключил эксперт.

#электричество #жку #полезная информация
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