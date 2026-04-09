Общество 9 апреля 2026 12:02

Юрист Бакаев: законодательство РФ не предусматривает запрета на подработку у конкурентов

Юрист Бакаев: законодательство РФ не предусматривает запрета на подработку у конкурентов
Фото: © «Татар-информ»

Работодатель не вправе запрещать сотруднику подрабатывать в свободное время, если это не мешает выполнению основных обязанностей. Об этом в беседе с «Татар-информом» рассказал юрист Намру Бакаев.

По его словам, в рабочее время работник, безусловно, не может заниматься посторонними делами. «А вот в свободное время – смотря какая подработка. Если подработка по гражданско-правовому договору и она не мешает основному виду деятельности, то проблем никаких не возникнет», – пояснил эксперт.

Ограничения существуют для отдельных категорий, например для госслужащих, которые не имеют права заниматься иной деятельностью, кроме преподавательской, просветительской или творческой. Однако с классическими трудовыми договорами, подчеркнул Бакаев, работник имеет право на подработку в свободное время.

Что касается работы у конкурентов, то, по словам юриста, прямого запрета в Трудовом кодексе нет. Работодатели вынуждены предусматривать в договорах штрафные санкции, но взыскать что-либо с сотрудника крайне сложно. «Только возможно гипотетически взыскать ущерб, если работодатель докажет. Но это очень-очень редко происходит в России, практически невозможно», – отметил он.

Уволить сотрудника за подработку, по словам Бакаева, также невозможно.

#Трудовой кодекс РФ #работа #работодатели
Ильсур Метшин рассказал о проектировании нового парка аттракционов в Казани

Дефицит бюджета России превысил 4,6 трлн рублей в первом квартале года

