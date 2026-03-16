Экономика 16 марта 2026 13:59

Юрист Бакаев рассказал, как будет оплачиваться работа в Ураза-байрам

Жителям Татарстана, которые будут работать 20 марта, должны оплачивать рабочий день либо в двойном размере, либо предоставлять отгула. Об этом «Татар-информу» рассказал юрист Намру Бакаев.

«Это праздник, предусмотренный региональным законодательством, поэтому день будет оплачиваться как праздничный без каких ограничений», – заявил Бакаев.

Он добавил, что такая система предусмотрена для всех регионов России, где Ураза-байрам официально объявлен праздничным выходным днем.

Напомним, что 20 марта в Татарстане отметят Ураза-байрам.

Оперный певец, ушедший в водители-операторы КМУ: «Не хотел становиться рабом продюсера»

