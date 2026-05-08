Юрист Бакаев объяснил, законен ли запрет на работу у конкурентов

Официального запрета на трудоустройство у конкурентов в российском законодательстве нет. Об этом «Татар-информу» сообщил юрист, управляющий партнер UCL Law Firm Намру Бакаев, комментируя практику ограничений для сотрудников со стороны работодателей.

«Работодатель может запрещать в рамках, например, подписанных NDA (с англ. non-disclosure agreement – соглашение о неразглашении конфиденциальной информации – прим. Т-и) работу у конкурентов. Но это внутренние локальные нормативные акты, которые подписывают между собой работодатель и работник», – сказал Бакаев.

По его словам, подобные ограничения фактически не имеют серьезного значения в случае судебных разбирательств.

«Если будут разбирательства в судах, то работник все судебные процессы выиграет», – отметил юрист.

При этом ответственность для сотрудника все же возможна в случаях, если работа на стороне приводит к нарушениям обязанностей по основному месту трудоустройства.

«Например, если человек совмещает эту работу с другой и разглашает какую-то коммерческую тайну. Или если работает в другом учреждении, и это влияет на его обязанности в первом месте – прогулы, непрохождение аттестации», – пояснил собеседник агентства.

Бакаев добавил, что при работе по договору гражданско-правового характера (ГПХ) и выполнении обязательств по основному месту работы существенной ответственности для сотрудника, как правило, не возникает.