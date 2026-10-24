Юрист Бадмаев напомнил о праве на 42 часа непрерывного отдыха в неделю

Непрерывная работа в течение 30 часов может нарушать нормы Трудового кодекса России. При этом в некоторых сферах, например в медицине, действуют особые правила организации дежурств. Об этом ТАСС рассказал юрист, основатель новосибирской компании «Финправ» Вадим Бадмаев.

По общему правилу продолжительность ежедневного отдыха между сменами должна быть не меньше двойной продолжительности предыдущей смены с учетом обеденного перерыва. Например, после восьмичасовой смены работнику полагается не менее 16 часов отдыха.

Однако это требование зависит от режима работы и специальных нормативных актов. Для сменного графика, медицинских работников и дежурств на дому могут действовать отдельные правила.

Кроме того, статья 110 ТК РФ гарантирует не менее 42 часов непрерывного еженедельного отдыха.

Бадмаев пояснил, что график, при котором обычный работник фактически трудится 30 часов без перерыва, не соответствует требованиям Трудового кодекса. При этом не каждый 30-часовой период, особенно в медицинской сфере, автоматически считается нарушением.

Чтобы оценить ситуацию, необходимо изучить график дежурств, режим работы, порядок суммированного учета рабочего времени и отраслевые требования.

Если работодатель не соблюдает установленный график или не оплачивает работу, сотрудник может обратиться в трудовую инспекцию. Согласно части 2 статьи 358 ТК РФ, инспектор обязан сохранить в тайне источник жалобы, если работник прямо попросил не раскрывать работодателю сведения о заявителе.