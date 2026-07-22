Юрист Александрова заявила о праве работника взять сразу 28 дней отпуска

Работник имеет право использовать все 28 календарных дней ежегодного оплачиваемого отпуска подряд, однако порядок предоставления отдыха может зависеть от внутренних документов компании. Об этом рассказала юрист Людмила Александрова в комментарии NEWS.ru.

По ее словам, трудовое законодательство позволяет делить отпуск на части только по соглашению между сотрудником и работодателем. При этом одна из частей должна составлять не менее 14 календарных дней и идти непрерывно.

Юрист отметила, что работодатель не может в одностороннем порядке заставить сотрудника разбивать отпуск. Условия его предоставления могут быть прописаны в трудовом договоре или локальных нормативных актах компании.

Если работник подписал такие документы, он считается согласившимся с установленными правилами.

Если же в договоре или внутренних документах организации нет условий о разделении отпуска, а руководство требует использовать отдых частями без согласия сотрудника, это является нарушением трудового законодательства, пояснила Александрова.