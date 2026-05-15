Адвокат Айвар объяснила, могут ли россиян уволить за подработку

Российское трудовое законодательство не запрещает сотрудникам работать по совместительству сразу у нескольких работодателей. Об этом «Татар-информу» сообщила почетный адвокат России Людмила Айвар, комментируя случаи, когда компании пытаются ограничить подработку сотрудников.

«Статьи 60.1 и 282 ТК РФ прямо разрешают работнику заключать трудовые договоры о работе по совместительству с неограниченным числом работодателей», – сказала она.

По словам юриста, сотруднику не требуется получать разрешение руководства по основному месту работы для дополнительного заработка.

«Чтобы подрабатывать, сотруднику не нужно получать согласие работодателя, это его право», – подчеркнула Айвар.

Она уточнила, что ограничения предусмотрены только для отдельных категорий работников. В их числе – руководители организаций, государственные служащие, судьи, военнослужащие, а также сотрудники вредных производств и водители.

Работодатели не вправе увольнять сотрудников только из-за подработки или поиска нового места работы, заверила Айвар.

«Уволить по статье за совместительство или за рассылку резюме нельзя — для этого нет основания в Трудовом кодексе РФ», – пояснила юрист.

По словам Айвар, сотрудник вправе рассылать резюме и проходить собеседования, если делает это в нерабочее время и с личных устройств. Ответственность может наступить только в случаях, если работник использует для этого корпоративную технику или занимается поиском работы в рабочее время.

«Это может быть квалифицировано как нарушение правил внутреннего трудового распорядка. Но наказывают в этом случае не за поиск работы, а за нецелевое использование рабочего времени», – пояснила собеседница агентства.

Айвар добавила, что дисциплинарная ответственность возможна, когда подработка начинает влиять на исполнение обязанностей по основному месту работы.

«Речь идет о конкретных нарушениях — опозданиях, прогулах или отказе от выполнения обязанностей. Сам факт прохождения собеседования или наличие резюме на сайтах поиска работы дисциплинарным проступком не является», – заключила юрист.