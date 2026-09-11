Юрист Афанасьев назвал октябрь самым выгодным месяцем для отпуска в 2026 году

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Октябрь станет наиболее выгодным месяцем для отпуска до конца 2026 года. Об этом РИА Новости сообщил доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук Михаил Афанасьев.

По словам эксперта, с финансовой точки зрения выгоднее всего брать отпуск в сентябре или октябре.

При этом наиболее привлекательным вариантом станет октябрь, поскольку в нем 22 рабочих дня и нет государственных праздников. Благодаря большому количеству рабочих дней стоимость одного из них оказывается ниже.

Афанасьев пояснил, что отпускные рассчитываются исходя из среднего заработка сотрудника за 12 календарных месяцев, предшествующих отпуску. В результате размер отпускных может оказаться сопоставим с обычной зарплатой за дни отдыха или превышать ее.