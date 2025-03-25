Юрист Адамс: Военнослужащие СВО и их семьи смогут списать кредиты до 10 млн рублей

Участники специальной военной операции, заключившие контракт на службу в Вооруженных силах РФ после 1 декабря 2024 года, а также их супруги получили право на полное списание долгов по кредитам. Об этом сообщает РИА Новости, приводя слова генерального директора профессиональной юридической группы АИД, юриста Давида Адамса.

По его словам, данная мера позволит военным и их семьям избавиться от задолженностей по потребительским и ипотечным кредитам на сумму до 10 млн рублей. Однако это распространяется только на кредиты, взыскание по которым началось до установленной даты.

Юрист отметил, что государство таким образом оказывает финансовую поддержку военнослужащим, несущим службу в условиях повышенной опасности. В рамках этой программы банки лишаются права продолжать взыскания, а все принудительные процедуры – судебные разбирательства, исполнительные производства и арест имущества – прекращаются.

Главное преимущество данной меры заключается в том, что для списания задолженности не требуется прохождение процедуры банкротства. В отличие от стандартного механизма признания несостоятельности, освобождение от долговых обязательств не влечет за собой ограничений на ведение бизнеса или получение новых кредитов.

Адамс уточнил, что для участия в программе военнослужащие должны предоставить документы, подтверждающие их статус, а также сведения о задолженности. Однако не все виды долгов могут быть аннулированы: например, алиментные выплаты, возмещение ущерба и административные штрафы не подпадают под программу. Кроме того, кредиты, по которым взыскание началось после 1 декабря 2024 года, не подлежат списанию.

Юрист подытожил, что этот механизм нельзя считать универсальной кредитной амнистией, поскольку он действует только в рамках поддержки участников спецоперации и их семей.