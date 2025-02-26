Юрист Адамс раскрыл нюансы продажи квартиры, купленной с помощью маткапитала

Продажа квартиры, купленной с использованием маткапитала в ипотеку, имеет серьезные ограничения, которые не случайны. Об этом «Российской газете» рассказал генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

Пока ипотека не погашена, выделить детские доли невозможно, так как банк, будучи залогодержателем, не допустит изменения структуры собственности без своего согласия.

«Это ставит под угрозу обеспечение кредита. Финансовые организации в этом контексте действуют строго в рамках закона: до полного расчета по ипотеке квартира остается их обеспечением, и любые изменения состава собственников могут повлиять на права банка в случае невыполнения обязательств заемщиком», – пояснил эксперт.

Государство должно не только защищать права детей, но и предотвращать риски имущественных споров в будущем. В частности, выделение долей в ипотечном жилье могло бы привести к использованию детских долей в интересах бывших супругов при разводе. Это противоречит цели маткапитала – улучшению жилищных условий.

Введенные ограничения также помогают предотвратить нецелевое использование средств. Например, обналичивание маткапитала через фиктивные сделки или продажу квартиры без учета интересов детей. Они направлены на то, чтобы дети гарантированно получали жилье, а не становились жертвами финансовых операций родителей.

Кроме того, долевая собственность усложняет процесс изъятия квартиры банком при невыплате ипотеки, повышая риски для кредитных организаций и потенциально приводя к ужесточению условий ипотечного кредитования.

«Ограничение на выделение долей в ипотечной квартире введено для предотвращения споров о собственности, защиты интересов детей от возможных махинаций и сохранения стабильности ипотечной системы. Хотя оно усложняет процесс продажи жилья, его цель – избежать ситуаций, когда использование материнского капитала превращается в инструмент имущественных конфликтов, а не в реальную гарантию жилья для детей», – заключил он.