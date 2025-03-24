Юрист Адамс: Работодатели с 1 марта обязаны выплачивать вознаграждение за наставничество

Работодатели с 1 марта обязаны дополнительно платить сотрудникам за наставничество. Как подчеркнул гендиректор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс, принятые изменения в законодательстве закрепили ответственность за передачу профессиональных навыков и дало наставничеству юридическую силу: то есть работник может стать наставником только со своего письменного согласия, а условия его выполнения должны закрепить в трудовом договоре или дополнительном соглашении.

По словам юриста, при организации системы наставничества нужно учесть много факторов, в том числе, характер работы, ее сложность и специфику отрасли, пишет РИА Новости.

Так, в некоторых организациях коммунального хозяйства решили, что доплата за наставничество составит от 10% от оклада.

«Однако для частного сектора правила более вариативны – работодатели могут устанавливать собственные размеры компенсации, но не ниже уровня, установленного нормативными правовыми актами или коллективными соглашениями», – уточнил Адамс.

Еще он обратил внимание сотрудников на то, что по поводу размера компенсации за наставничество до сих пор дискутируют: если размер выплаты будет недостаточным по сравнению с объемом нагрузки, то сотрудники могут отказаться от этой функции.