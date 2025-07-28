Юрий Хабров: «Ветераны СВО активно участвуют в патриотическом воспитании молодежи»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Фонд «Защитники Отечества» активно вовлекает участников специальной военной операции в проекты, направленные на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Об этом сообщил исполнительный директор фонда Юрий Хабров на чемпионате «Абилимпикс» в Казани.

При содействии региональных филиалов фонда ветераны проводят уроки мужества, участвуют в проекте «Разговоры о важном», читают лекции и встречаются со школьниками и студентами по всей стране.

Один из ключевых партнеров фонда в образовательной работе – Центр патриотического воспитания «Вершина» при Государственном университете просвещения, где для ветеранов СВО доступны программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

Сегодня в патриотических инициативах фонда задействовано более 7 000 ветеранов СВО, из них свыше 300 человек стали лекторами Российского общества «Знание». Еще более 100 ветеранов и членов их семей приняли участие в создании трех сборников историй, изданных фондом под редакцией писателя Захара Прилепина.

Фонд «Защитники Отечества» реализует масштабные творческие и просветительские проекты:

Всероссийский конкурс работ «Памяти героев верны!»;

Патриотические фестивали в рамках «Кубка Защитников Отечества»;

Творческие мастерские для ветеранов и молодежи;

Передвижные выставки «Отец героя»;

Семейный проект «Наша семья – наша Победа».

Чемпионат «Абилимпикс» проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».