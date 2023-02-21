Юрий Уткульбаев: «Мечтал быть главным тренером «Рубина», хочу поработать с клубом в РПЛ»

Юрий Уткульбаев: «Так получается, что про меня вспоминают, когда все не очень хорошо» Фото: rubin-kazan.ru

«У вас ложное впечатление, что на меня никогда не было давления»

Ваша первая же пресс-конференция покорила болельщиков, когда вы сказали, что коренной казанец и любите «Рубин» всем сердцем. Но большинству о вас мало что известно. Расскажите о своем тренерском пути.

Я долгое время работал в системе «Рубина» – в молодежном футболе. С помощью молодежных команд и «Рубина-2» подготовил группу футболистов. Все эти фамилии на слуху – они часто поднимались в прессе: Кверквелия, Кухарчук, Дядюн, Портнягин. Мы были заточены на развитие футболиста. Игроки попадали в клубы РПЛ, клуб на них зарабатывал. Чуть позже появились Набиуллин, Сорокин. То есть задача была в том, чтобы развить талант, насытить знаниями в период с 18 до 21-го года. Предвосхитить проблемы, которые могут появиться при переходе во взрослый футбол. Ребята умные, понимают свою цель. Я думаю, что если футболист занимался в академии 10 лет, то у него все равно есть шанс зацепиться за профессиональную карьеру.

Затем у вас был интересный период в Казахстане.

Да. Известный клуб, многократный чемпион страны. Правда, приняли мы его уже в критический момент, когда «сытые» времена закончились. Но старались в этих условиях найти ребят. Опять-таки приходилось работать с молодежью и решать турнирные задачи – нужно было попадать в шестерку. Взяли игроков из «Рубина-2», выступили достаточно неплохо.

Дальше был очень важный этап в Нижнекамске.

Думаю, что там мы со своей задачей справились. Убедили руководство построить стадион. На этом стадионе еще я играл – он стоял. У меня сын родился – стадион старше сына. Я приехал работать в город – а тот стадион все еще стоял. Сейчас там хорошая арена. Будем считать, что какой-то инфраструктуры мы там добились. Создали крепкий клуб и показывали неплохой результат.

Как возник вариант с «Рубином»?

Решил вернуться в Казань. Хотел отдохнуть, но меня попросили подключиться к воспитанию молодежи. Снова шаг в ту сторону, откуда я начинал. Создать более профессиональную систему подготовки с молодежью. Так получается, что про меня вспоминают, когда все не очень хорошо. Нельзя сказать, что команда сыпалась, но какие-то форс-мажорные обстоятельства помогают мне куда-то идти. Пока меня ни разу не звали туда, где все прекрасно.

Вы кризисный менеджер!

Наверное, да. Будем пытаться улучшить ситуацию здесь.

«В Казахстане давления было не меньше. «Актобе» по вниманию и обсуждению – это практически «Спартак» Фото: fc-aktobe.kz

На вас сейчас будет много давления со стороны болельщиков и прессы. Вы переживаете на этот счет?

У вас ложное впечатление, что на меня никогда не было давления. Оно всегда было. И когда мы с молодежью работали, и когда Кубок Содружества выиграли. Когда поехали туда, то нам говорили: «Не опозорьте честь», «0:5 не проигрывайте». Но мы собрались, и я сказал: «Если мы сюда приехали, то давайте сплотимся и сыграем хорошо». Сейчас я шучу, что мы выиграли турнир и после этого он закрылся. На следующий год выступали уже сборные, а потом его вообще «прикрыли». В Казахстане давления было не меньше. «Актобе» по вниманию и обсуждению – это практически «Спартак». В аэропорту нас встречали после побед, а после поражений приходилось уезжать через черный ход, чтобы не попасться болельщикам на глаза. Но они все равно нас догоняли и высказывали. Да, я стараюсь оградить себя от излишних комментариев и чтения прессы. Я сосредоточен на том, чтобы принести пользу. Задача поставлена – будем добывать очки.

«Я всегда был рядом с клубом»

Вы ни разу не сказали о своих хобби. Чем вы занимаетесь в свободное время?

Не рассказывал, потому что свободного времени нет. В любом случае, занимаюсь футболом.

Может быть, рыбалка?

Нет, что вы! Может, комсомол как-то на меня повлиял, потому что я был активным деятелем в школе. С удовольствием вспоминаю то время, уже тогда был активным руководителем. Могу организовать людей. А хобби… Вообще ничего. Даже когда ты не занимаешься футболом, то все равно думаешь о нем, анализируешь, разбираешь. Сейчас уже можно сказать, что после футбола идет семья.

В какой момент вам стало известно, что вас хотят назначить тренером?

Это был то ли понедельник, то ли вторник. Сказали, что завтра Леонид Викторович (Слуцкий) будет прощаться с командой. Нужно срочно браться за дело. Была восстановительная тренировка у тех, кто мало играл. Поэтому заступил в среду. Я всегда был рядом с клубом. Но это все равно произошло очень резко. Причем нельзя сказать, что после плохой игры или глобальной потери очков. Мне со стороны казалось, что ситуация стала налаживаться. Со стороны мне казалось, что все под контролем. Мы же не упали, как «Уфа», куда-то вниз. Все время были в топе.

«Я живу в реальности. Какую задачу поставили, ту и выполняю» Фото: rubin-kazan.ru

В каком состоянии была команда психологически?

Команда умелая, ребята грамотные. Мы просто сразу расставили акценты, что вне зависимости от этой ситуации нам надо будет набирать очки. Были сложности с составом – у кого-то был ковид, кто-то простыл. На первой тренировке было 14 человек. Мы понимали, кто может подойти через день-два. Нужно было перестроиться под более надежный вариант обороны, поэтому было много тактики. Мы понимали, как будем играть против «Уфы». Это неудобный соперник для нас, мы долго не могли выиграть. Мы понимали, что вскрывать их будет сложно, поэтому решили сыграть на контратаках. Понимали, что они опасны на стандартах, взяли риски, но в целом сыграли как хотели.

В первое время много говорилось о том, что Уткульбаев – это продолжение линии Бердыева. Как вы относитесь к таким разговорам?

Доля истины в этом есть. Все-таки я долгое время работал в дубле. Назвать себя его учеником я не могу – это должны делать учителя, которые выращивают их. Но я много общался с Черепановым, и он нам очень здорово помогал. Тогда, в 2003-2005-м годах, мы тоже только начинали свой тренерский путь. Но думаю, что так можно сказать о целой когорте тренеров, которые, играя против Бердыева, переняли у него какие-то вещи. Тесного контакта у нас не было, но влияние на меня он оказал. А дальше… Я практичный человек, особо не фантазирую. Я понимаю, на каких качествах футболистов сыграть. Представляю, что они сейчас могут. Догадываюсь, как вытащить из них лучшее и скрыть недостатки. Я понимаю, что мне не дадут команду на 10 лет, чтобы я как Фергюсон или Гвардиола прививал стиль и философию с детского футбола. Я живу в реальности. Какую задачу поставили, ту и выполняю.

Цель у «Рубина» только одна?

Да. Выйти в РПЛ. Точнее, вернуться. Потому что я считаю, что мы как-то даже несправедливо попали в эту волну вылета. Не должны мы находиться ни по инфраструктуре, игрокам, городу. Будем возвращаться. Даже пытаемся играть с клубами РПЛ, чтобы не забыть.

«Цель одна – выйти в РПЛ. Точнее, вернуться» Фото: rubin-kazan.ru

«Я всегда говорю – нужно, чтобы в воротах был ноль, а впереди у вас достаточно мастерства, чтобы создавать моменты»

Какие принципы игры вы требуете от своих игроков?

Долгий разговор… Даже когда я об этом разговариваю с футболистами, то не могу все выложить сразу. Подхожу постепенно. Да, мы играем дисциплинированно в обороне. Может быть, в силу того, что я был вратарем и мне сзади было видно. Может, я не люблю пропускать голы и проигрывать – мне хотелось бы танцевать от печки. Я всегда говорю – нужно, чтобы в воротах был ноль, а впереди у вас достаточно мастерства, чтобы создавать моменты. Да, мы заточены на то, чтобы не пропускать, но футбол же может быть разным. Это может быть «автобус», а можно прессинговать на чужой половине. Все зависит от соперника, турнирной ситуации, поля и еще уймы факторов. Мы нацелились и перешли на три центральных защитника, чтобы быть более надежными. Второй момент – крайние защитники больше нацелены на атаку.

Целая россыпь нападающих у «Рубина» прямо сейчас: Уридия, Лисакович, Фамейе, Митков. Какими качествами должен обладать форвард, чтобы попасть в состав?

Очень хорошо, что у нас разные нападающие. Лисакович может играть десятку, он нестандартно действует, здорово принимает мяч, может отдать пас. Фамейе с отличным ударом, у него хорошее голевое чутье, если подтянуть реализацию, это будет очень сильный нападающий. Уридия отличается инициативностью, всегда готов выполнить большой объем работы, очень неуступчивый форвард, готовый в любой ситуации зацепиться за мяч. Недавно мы приобрели Миткова, очень рослого нападающего, который разнообразит наши действия. Если раньше мы много играли внизу, то сейчас у нас есть возможность доставлять мяч в штрафную верхом. Надеюсь, что все нападающие будут взаимозаменяемые. Помимо этого, никто не отменял травмы и дисквалификации.

Насколько большое внимание вы уделяете индивидуальным беседам с игроками?

Мы с тренерским штабом можем поговорить индивидуально с каждым игроком, потому что хотим использовать максимум от футболистов на поле. Нам важно знать, что ребят беспокоит, что тревожит, какие у них цели. Весь штаб общается, все проходит в бытовом режиме. Еще, конечно, предстоит налаживать коммуникацию. Но все тренеры к игрокам открыты, любой может подойти и спросить то, что его беспокоит.

На одной из послематчевых пресс-конференций на сборах полузащитник Олег Иванов говорил, что команда готова примерно на 80% ко второй части сезона. Как вы сами оцените кондиции игроков?

80%, наверное, многовато. Я бы сказал, что на 65-70%, это ближе к истине. Исходя из контрольных матчей, я вижу, что команда хорошо выдерживает нагрузки в матче примерно до 65-й минуты, потом, конечно, чувствуется усталость. Эти сборы у нас получились энергозатратными, в последние десять дней перед началом сезона, конечно, снизим нагрузки, чтобы ребята к первому матчу подходили отдохнувшими. Мы движемся по плану, и я думаю, что к началу весенней части сезона будем в оптимальной форме. А полноценную на 100% форму можно набрать только, когда чемпионат начнется, когда команда попадет в этот ритм. Если не подведут травмы, получится практически всех подвести к хорошему физическому состоянию. В сезоне сейчас будет пять замен, будем их использовать по полной, так как у нас хороший подбор игроков, позволяющий поддерживать интенсивность игры в течение всего матча.

«Я доволен укомплектованностью состава, проблемных позиций не наблюдаю» Фото: rubin-kazan.ru

Насколько сейчас сбалансирован состав «Рубина»? Все ли позиции укомплектованы?

Может показаться, что у нас есть небольшой недобор по крайним защитникам. Но, как показали сборы, и Фаттахов, и Рожков способны закрыть эти позиции, они всегда готовы подстраховать в случае чего. Есть Ломовицкий, который также способен сыграть на месте левого защитника. Я доволен укомплектованностью состава, проблемных позиций не наблюдаю.

Увидим ли мы еще в этом сезона Мусаева и Йевтича?

В этом сезоне вряд ли. Они еще даже не приступили к беговым упражнениям.

«Я всю жизнь возил свою жену на сборы после того, как стал тренером»

На минувших сборах вы разрешили игрокам быть вместе со своими семьями. С чем было связано это решение?

Я всю жизнь возил свою жену на сборы после того, как стал тренером. Это обычное явление, согласитесь, лучше, если дети будут разговаривать со своими отцами не по телефону, а лично. Да, мы понимали, что будет много теории, знакомств, тренировок на первых сборах, поэтому, чтобы не отвлекаться, мы решили установить такой порядок: нельзя привозить семьи на первые сборы и в последние десять дней перед началом сезона. Мне кажется, футболисты, сейчас пребывая со своими родными, находятся в очень хорошем настроении. Потому что помню, к примеру, свои сборы, когда был футболистом в Советском Союзе. По месяцу находились на сборах, телефонов не было, только телеграф, брали талончик, чтобы позвонить из гостиницы. Конечно, сейчас время другое, легко позвонить из любой точки мира. Но все-таки я считаю, что личное присутствие семей на сборах – это очень важная вещь. Так что я только обеими руками за, когда встает вопрос о подобных инициативах.

В первой части сезона и игроки, и Леонид Слуцкий говорили, что «Рубину» в ФНЛ сложно играть, потому что все команды выходят очень заряженными против казанского клуба, у них повышенные премиальные. На ваш взгляд, это добавляет тяжести или пробуждает, наоборот, спортивный интерес?

Мне кажется, это не относится только к «Рубину», а ко всем командам, которые вылетают из Премьер-лиги. У всех начинаются проблемы с адаптацией к этому турниру. Раньше было еще сложнее, когда я работал в «Нефтехимике», сейчас хоть календарь попроще сделали. Помню, из-за плотности игр мы иногда даже потренироваться толком не успевали. Приезжаешь на игру, потом успеваешь только помыться, сразу летишь на следующий матч, там максимум проведешь одну тренировку перед самой игрой, а потом уже выходить на поле надо на сам матч. Причем календарь был так составлен, что условно одна игра дома, потом на выезде, потом опять дома. Поэтому в то время тренировочный план отходил вообще на второй план. Задача был одна – просто восстановиться. Еще отмечу один фактор, что в Премьер-лиге никто никому не мешает играть. Там есть 5-6 команд, которые борются за верхние места, 3-4 команды будут бороться за выживание. В РПЛ не так много «матчей смерти», как в ФНЛ, когда каждое очко на счету, каждый выигранный матч – это лишняя копейка, лишние премиальные.

«Создание коллектива с хорошим микроклиматом – это всегда непросто» Фото: © rubin-kazan.ru

Здесь ведь не такие большие зарплаты, все хотят пробиться наверх. В общем, громадная мотивация у всех: у футболистов, тренеров, руководителей. В ФНЛ намного выше цена каких-либо ошибок. Даже любая игра на выезде имеет большой результативный фактор. В РПЛ, например, сейчас «Факел» берет свои очки во многом из-за поддержки своих болельщиков, хоть у них и не мастеровитая команда. ФНЛ не прощает какой-то расслабленности, размеренности, которые есть в РПЛ. Поэтому повторюсь, что многие клубы Премьер-лиги сталкиваются с трудностями в ФНЛ. «Арсенал» сейчас находится не наверху таблицы, «Уфа» вообще близка к зоне вылета, не потеряв практически никого в составе. Нужно еще принимать во внимание, что в ФНЛ и РПЛ совершенно разные поля, разные раздевалки. Одно дело, например, работать в раздевалке «Рубина», а потом приезжаешь в «Велес», где буквально в коридоре раздеваться приходится, мимо тебя охранники какие-то ходят, спрашивают обо всем. Или, например, в Жигулевске, когда мы были у «Акрона», там тоже не сказать, чтобы хорошие условия. Это сразу сбивает настрой футболистов. Нужен характер, чтобы перебороть все трудности.

Поэтому в составе «Рубина» и есть игроки, хорошо знающие ФНЛ.

Да, у руководства было очень правильное направление пригласить в состав игроков, хорошо знающих ФНЛ. Нужно понимать, что им тоже надо было сыграться друг с другом. Создание коллектива с хорошим микроклиматом – это всегда непросто. Мне, как главному тренеру, сейчас в этом отношении легче, потому что какой-то период времени уже прошел, ребята сыгрались друг с другом. Намного сложнее было тренерскому штабу, который был до меня и оказался в одночасье по ходу сезона без 80% игроков основного состава.

В конце первой части сезона болельщики требовали, чтобы вас назначили главным тренером. Вам было приятно?

Приятно, конечно. Но не будем забывать, что болельщики живут эмоциями и завтра могут потребовать, чтобы Уткульбаева в клубе не было. Поэтому надо спокойно относиться, без особой эйфории. Приятно, что болельщики помнят меня. Даже когда я работал в других клубах, не забывал, что Казань – моя родина, «Рубин» – мой любимый клуб. Постараюсь оправдать надежды болельщиков. Понимаю, что они требуют многого: игры, своих воспитанников, результат. Угодить всем будет сложно, но если результат будет хороший, полагаю, болельщики будут рады.

Хочу, чтобы фанаты помогали нам в непростом деле. Вспоминаю сразу английский чемпионат, когда я ездил смотреть на матчи «Манчестер Юнайтед». Условно идет Уйэн Руни, он еще мяч не тронул, а болельщики уже встали, приветствуют его. Чувствуется сразу особое отношение в стране к этому виду спорта. Болельщики там очень хорошо разбираются в футболе, следят за всеми новостями команды. У нас, когда в матче какой-то игрок выбивает мяч в аут, болельщики могут сказать: «Что он, не мог получше сыграть, зачем выбил мяч?» А там все равно похвалят, поддержат, скажут, мол, было сложно в этой ситуации и такое решение игрок принял. Это же все равно футболист твоей любимой команды, который участвует в ряде моментов, рискуя своим здоровьем. Они там очень красиво поют, без оскорблений, у них даже какие-то книжечки есть, на которых тексты прописаны кричалок. Мурашки идут по коже, когда фанаты гимн поют. Думаешь про себя: «Когда-то и у нас такое будет». Я, безусловно, говорю это не в укор нашим болельщикам. Просто есть разный подход к болению. Наши российские болельщики все же очень категоричны к результатам. В Англии команда может проиграть 0:5, но ее все равно поблагодарят фанаты за матч.

«Хочу, чтобы фанаты помогали нам в непростом деле» Фото: © «Татар-информ»

«Думаю, что игра и результат, выход в Премьер-лигу должны людей замотивировать ходить на матчи»

На «Рубин» в последнее время ходит очень мало болельщиков. Как повысить посещаемость на стадионе?

Я, к сожалению, не специалист в этих вопросах, как зазывать болельщиков на стадион. Думаю, что игра и результат, выход в Премьер-лигу должны людей замотивировать ходить на матчи. Конечно, надо создавать на аренах комфортные условия для просмотра футбола. Хотелось бы, чтобы все в стране получше жили, чтобы была возможность отвлечься от бытовых проблем и пойти всей семьей на стадион. Много факторов играет роль. Со своей стороны могу пообещать, что равнодушных в команде к игре, результатам не будет. Это я гарантирую.

На ваш взгляд, отсутствие «ультрас» на трибунах, введение Fan ID сильно бьют по зрелищности и атмосфере матчей?

Тяжелый для меня вопрос, я его еще не анализировал. Но я помню, что на чемпионате мира 2018 года мы ходили, чтобы получить паспорт болельщика, вроде не сложная была процедура. Если говорить о какой-то безопасности, то в целом в той же Англии с этим проблем нет. Люди оперативно покидают стадионы по окончании матча. Каких-то драк я не замечал среди болельщиков. Возможно, за пределами стадиона что-то могло произойти. Но по крайней мере на арене все было очень хорошо организовано.

Может, в России страдает посещаемость на стадионах из-за того, что не так популярны абонементы среди болельщиков?

Мне кажется, абонементы – это очень удобно. Не надо постоянно покупать билеты, мы же когда ходим в тренажерные залы, покупаем не разовое занятие, а берем абонемент на месяц или год. Если не можешь сходить на какой-то матч, спокойно можешь отдать товарищу. Я так всегда делал, когда покупал несколько абонементов еще на старом стадионе. Абонементами пользуются часто в европейском футболе, это отличная практика. Правда, в Казани много видов спорта представлено клубами профессиональными: футбол, хоккей, баскетбол, волейбол. На все абонементов не купишь, но если бы у нас это пользовалось спросом у людей, было бы прекрасно.

Есть ли у вас тренерская мечта? Если да, то какая?

Она уже исполнилась. Я всегда мечтал быть главным тренером «Рубина». Сейчас хочется вывести клуб в РПЛ и там поработать с командой.