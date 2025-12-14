news_header_top
Политика 14 декабря 2025 14:06

Юрий Ушаков: у Зеленского не получится вернуть Крым

Владимир Зеленский не сможет вернуть Крым и обеспечить вступление Украины в НАТО, заявил помощник Президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, планы Киева в отношении Крыма заведомо нереализуемы. «Ничего из этого у него не получится. Насчет [возвращения] Крыма – это железобетонно, миллион процентов, что не получится», – подчеркнул Ушаков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Говоря о перспективах вступления Украины в Североатлантический альянс, Ушаков также выразил уверенность в их невозможности. По его оценке, и этот сценарий не имеет шансов на реализацию.

«А насчет [вступления Украины в] НАТО, я думаю, тоже миллион процентов, что не получится», – добавил он.

#Крым #НАТО
