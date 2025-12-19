Юрий Суворов: Президент заверил, что наши войска, освобождая Донбасс, будут идти до упора
Председатель Союза десантников по Республике Татарстан Юрий Суворов отметил, что для него одно из важных заявлений Владимира Путина во время прямой линии было связано с успехами российских военнослужащих на фронте.
«Из сказанного Владимиром Путиным для себя я выделил его слова о том, что, несмотря на то, что Трамп предлагает частично снять санкции, мирного соглашения не будет. Наши войска будут идти до упора, освобождая Донбасс и сухопутный коридор до Приднестровья. Здесь мы подразумеваем взятие Одессы, Очакова и так далее. Мы должны отсечь Киев от моря, тем самым положив конец их диверсионной деятельности. Считаю, что мы движемся в правильном направлении», – рассказал Юрий Суворов.
Он отметил, что заявление Путина о том, что российские войска имеют явное преимущество и перешли в активное наступление, подтверждается в том числе и его личными наблюдениями на фронте.
«Мы каждый месяц ездим к нашим бойцам и знаем, что ребята успешно продвигаются, вгрызаются: разрушают укрепрайоны, берут под контроль города. Все закончится только с нашей победой. Мы не должны соглашаться на условия Запада – они неприемлемы», – подчеркнул председатель Союза десантников Татарстана.