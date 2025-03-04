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Общество 4 марта 2025 11:07

Юрий Суворов: «Активная помощь СВО делает Татарстан узнаваемым по всей линии фронта»

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Юрий Суворов: «Активная помощь СВО делает Татарстан узнаваемым по всей линии фронта»
Фото: «Татар-информ»

Активная помощь фронту, сборы гуманитарной помощи всеми районами Татарстана делает республику узнаваемой на всей линии боевого соприкосновения, рассказал председатель общественного объединения «Союз десантников РТ» Юрий Суворов в беседе с «Татар-информом» об итогах встречи Раиса Татарстана Рустама Минниханова с Президентом России Владимиром Путиным.

«На встрече с Президентом страны Раис Татарстана отметил, что республика является крупным промышленным регионом. Радует, что показатели в Татарстане очень высокие – это подтвердил и сам Президент. Впечатляет, что и валовый продукт у нас растет. На высоком уровне сельское хозяйство, строительство и экология – на последнее стали обращать особое внимание», – рассказал Юрий Суворов.

Обратил он внимание и на слова главы Татарстана о помощи участникам СВО.

«Естественно, радует, что при поддержке Раиса наш народ активно помогает фронту. "Союз десантников” постоянно отправляет гуманитарные грузы, поэтому мы знаем, как помогает республика в этом плане. Идет постоянная поддержка наших батальонов “Алга”, “Тимер” и “Батыр”», – отметил он.

Не проходит и дня, чтобы из районов Татарстана не отправлялись грузы нашим бойцам, добавил Юрий Суворов.

«Я вот лично знаю, что очень хорошо помогают Мамадышский, Мензелинский, Высокогорский районы республики. При поддержке правительства и местных муниципальных властей отправка гуманитарного груза там идет постоянно», – рассказал глава «Союза десантников».

Благодаря активной помощи бойцам Татарстан знают по всему фронту, добавил он.

«Чак-чак знают уже во всех подразделениях. В 90-й Чебаркульской танковой дивизии есть 239-й полк, в нем порядка 80 процентов военнослужащих – это татарстанцы. И куда бы мы ни заезжали – везде есть ребята из Татарстана. Все отмечают, что гуманитарный груз из Татарстана всегда отличается своим качеством. Нашим бойцам из республики не везут абы что, все отрабатывается по заявкам ребят. Мы везем самое необходимое», – заверил Юрий Суворов.

#гуманитарная помощь #Владимир Путин #Рустам Минниханов
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