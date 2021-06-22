Юрий Соленов: 18% семей распадаются из-за вмешательства в их жизнь родителей

18% браков распадаются по причине вмешательства родителей в жизнь молодых семей. Такую статистику привел исполнительный директор Межрегиональной общественной организации «Союз отцов» Юрий Соленов на заседании экспертного клуба «Волга» в Казани.

«Как этого избежать? Мне кажется, государство не должно заниматься отдельно молодыми семьями, отдельно — многодетными семьями, а параллельно вести работу с представителями старшего поколения, не давая людям возможности обсуждать проблемы и учиться на одной общей площадке, — уверен Соленов. — Здесь буквально предопределен поколенческий провал. Хотелось бы увидеть интеграцию, совместное образование».

Однако старшее поколение не должно смотреть на процесс обучения с позиции навязывающего наставничества, а действительно делиться своим жизненным опытом, «не уходя при этом в тираж». По мнению Соленова, нужно актуализировать связь между поколениями, а также популяризировать благотворительные общественные организации с тем, чтобы в них вступали и люди серебряного возраста, и молодые граждане.

Депутат Государственной Думы РФ от РТ Ильдар Гильмутдинов уверен, что разводы сильно влияют на российскую демографию.

«Я считаю, мы должны вместе с общественными организациями проанализировать причины происходящего, — заявил спикер. — Причина разводов, наверное, заключается еще и в том, что мы абсолютно не готовим наших детей к супружеству. Мужчина не может себя вести как мужчина в семье, а женщина — как женщина».

В завершении своего выступления Гильмутдинов подчеркнул, что если государству и общественным организациям удастся сохранить хотя бы минимальный процент браков, это станет огромным достижением.