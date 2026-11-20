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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался против расширения Альфа-Банк РПЛ до 20 команд. Ранее с такой инициативой выступил генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов.

«Не вижу никаких оснований для расширения. Последние чемпионаты проходят напряжённо, происходит упорная борьба за золотые медали. Уже произошёл определённый отбор команд по финансовым составляющим и качеству игры. Пусть Газизов вспомнит, сколько болельщиков ходило в Уфе — минимальное количество», — приводит слова Семина Sport24.

Семин также отметил позитивные тенденции в лиге. «На сегодняшний день у всех команд РПЛ аудитория прибавляется. У нас появляются новые звёзды в лиге, хорошо комплектуется сборная. Не вижу оснований для перемен», — добавил он.

Напомним, что в текущем сезоне РПЛ выступают 16 клубов. Идея расширения до 20 команд ранее обсуждалась в РФС, однако окончательного решения принято не было.