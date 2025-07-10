Юрий Семин рассказал, почему «Торпедо» не заслужило исключения из РПЛ

Фото: пресс-служба ФК "Торпедо"

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал исключение «Торпедо» из РПЛ.

«На мой взгляд, по отношению к игрокам, которые честно играли и трудились, несправедливое решение. При чем здесь футбол? Я не понимаю. Нужно было принимать решение о смене руководителей «Торпедо». Это не олицетворение «Торпедо», потому что у них клуб с историей.

У меня большое сожаление из-за решения об исключении команды из РПЛ. Футболисты здесь ни при чем. В футболе много людей, которые приходят из других профессий и занимались до этого чем-то другим. Так и случилось с «Торпедо». Мне очень жалко, что такой клуб и футбол пострадали из-за определенных негодяев», – передает слова Семина Metaratings.ru.

Напомним, «Торпедо» заняло первое место в минувшем сезоне Первой лиги и получило право выступить в Российской Премьер-лиге в сезоне 2025/2026. Позже совладелец клуба Леонид Соболев заявил, что распустит команду в случае ее исключения из РПЛ.