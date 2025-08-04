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На главную ТИ-Спорт 4 августа 2025 17:02

Юрий Семин назвал матч «Зенита» и ЦСКА лучшим по итогам трех туров РПЛ

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Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в беседе с «РИА Новости Спорт» назвал встречу между «Зенитом» и ЦСКА лучшей по качеству среди всех остальных за три тура текущего чемпионата РПЛ.

«Это был лучший матч нашего чемпионата на сегодняшний момент по качеству игры каждого футболиста. Ничейный результат закономерен. У ЦСКА понравилось многое: как всегда, Игорь Акинфеев, а в индивидуальном плане — Мойзес и Матвей Кисляк. Думаю, что ЦСКА сейчас находится в хорошем физическом и эмоциональном состоянии», – сказал Семин.

В четвертом туре «Зениту» предстоит сыграть с «Ахматом» в Грозном, а ЦСКА сразится в Москве с «Рубином».

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