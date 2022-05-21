Юрий Семин назвал игру «Рубин» – «Уфа» матчем жизни или смерти

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от предстоящей встречи 30-го тура Российской Премьер-лиги между «Рубином» и «Уфой». По словам заслуженного наставника, матч за выживание станет центральной игрой заключительного тура.

«Самый важный матч 30-го тура состоится между "Рубином" и "Уфой". Здесь будет определяться многое для двух команд. Остальные игры ниже по значимости. На втором месте игра "Динамо" с "Сочи". Но "Рубин" — "Уфа" — матч жизни или смерти», – цитирует Сёмина «Чемпионат».

Напомним, «Рубин» за тур до конца чемпионата с 29 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей. Перед последним туром отставание подопечных Леонида Слуцкого от зоны вылета составляет всего 2 балла. «Уфа» с 27 баллами идет на 15-м месте.

В случае поражения в матче заключительного 30-го тура с «Уфой» казанцы рискуют впервые в истории покинуть высший дивизион страны.

Встреча состоится на стадионе «Ак Барс Арена», она начнется в 17.00 по московскому времени.