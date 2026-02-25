Юрий Лоза усомнился в правильности современных географических карт

Певец и композитор Юрий Лоза в беседе с «Абзацем» высказал мнение, что привычные географические карты могут не полностью отражать действительность. По его словам, расположение материков и очертания проливов, возможно, выглядят иначе, чем принято считать.

«Возможно, все выглядит немножко не так, как нам показывают. Может поменяться сама концепция [Земли], география и картина мира. Или выяснится, что материки расположены совсем не так, как нам рассказывают. Под другими углами», — заявил артист.

Лоза также усомнился в достоверности современных карт, собранных из фрагментов. «Выяснится, что проливы, которые нам показывают как большие моря, могут оказаться реками и наоборот. Мы же не имеем возможности взглянуть со стороны. Маленькие фрагменты, из которых составлены вот эти новомодные карты, могут быть изготовлены именно под какую-то концепцию», — пояснил он.

Ранее музыкант также высказывался о существовании тайной организации, управляющей миром, и критиковал планы Илона Маска по строительству города на Луне.