Юрий Лоза раскритиковал идею строительства города на Луне

Автор-исполнитель и композитор Юрий Лоза раскритиковал идею американского бизнесмена Илона Маска построить город на Луне. Ранее Маск заявил, что в течение ближайших 10 лет планирует создать первый город на Луне, а затем компания SpaceX намерена возвести поселение на Марсе.

«Илон Маск болтает что попало. Мы не знаем, что это за объект – Луна. Это не шарик, на котором можно жить. Это странный объект, который всегда повернут к нам одной стороной. Никто не знает, что там сзади. Она может быть плоская или вогнутая», – отметил Лоза в беседе с «Абзацем».

«Нам рассказывали, что Луна отражает солнечные лучи, а она светится собственным светом. Зачем там города строить? У нас есть своя планета, где поместится столько же народа. Зачем нам этот светильник?» – добавил он.