Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Юрий Куклачёв перенес обширный инфаркт
Юрий Куклачев, известный артист, который вчера был доставлен в больницу после юбилейного шоу, находится в тяжелом, но устойчивом состоянии после операции, сообщает РИА Новости.
Генеральный директор Большого московского цирка и народный артист РФ Эдгард Запашный сообщил, что операция длилась более 3-х часов.
Причиной госпитализации артиста стал обширный инфаркт.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников