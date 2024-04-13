Юрий Куклачёв перенес обширный инфаркт

Юрий Куклачев, известный артист, который вчера был доставлен в больницу после юбилейного шоу, находится в тяжелом, но устойчивом состоянии после операции, сообщает РИА Новости.

Генеральный директор Большого московского цирка и народный артист РФ Эдгард Запашный сообщил, что операция длилась более 3-х часов.

Причиной госпитализации артиста стал обширный инфаркт.