Юрий Куклачев предсказал сыну встречу с будущей женой

Народный артист России Юрий Куклачев предвидел знакомство своего сына Дмитрия с будущей супругой Мариной. Историей их встречи жена дрессировщика поделилась в интервью Тутте Ларсен для проекта «Нетленка».

В молодости Дмитрий учился в ГИТИСе. Однажды он пришел на выступление отца в ДК «Красный Октябрь», где в то время гастролировал Театр кошек. Там же репетировал танцевальный ансамбль «Гжель», участницы которого привлекли внимание молодого человека.

«Я был молодой, неженатый и, естественно, находился в поисках спутницы жизни. Увидел такой малинник, и глаз сразу упал на самую красивую девушку в строю – это была Марина», – рассказал Дмитрий Куклачев.

Чтобы познакомиться с понравившейся танцовщицей, студент решил обратиться к художественному руководителю ансамбля Владимиру Захарову. Он представился начинающим исследователем и попросил помочь ему с эссе о русском танце. Пока Дмитрий ждал его у двери, репетиция завершилась, и первой рядом с молодым человеком присела Марина.

Как рассказала супруга дрессировщика, поездка Дмитрия на выступление оказалась не просто совпадением. Перед тем как сын отправился туда, Юрий Куклачев предсказал ему судьбоносную встречу.

«Когда он собирался ехать, отец сказал: "Сынок, едешь за судьбой"», – поделилась Марина.