Юрий Казаков: «Увлечь ребят химией – наша общая задача»

Фото предоставлено пресс-службой КНИТУ-КХТИ

Первый республиканской форум учителей химии прошел в середине августа в Нижнекамске на базе НХТИ – филиала Казанского национального исследовательского технологического университета. О важности химической и естественно-научной подготовки в школах, отраслевой профориентации, необходимости тесной связи школы с вузами и предприятиями мы поговорили с ректором КНИТУ, депутатом Казанской городской Думы Юрием Казаковым.

– Почему форум учителей химии был проведен в Нижнекамске?

– Нижнекамск сегодня называют нефтехимической столицей не только Татарстана, но и всей страны, здесь работают крупнейшие отраслевые предприятия, практически все они нуждаются в молодых инженерных кадрах. В регионе сейчас создан крепкий кластер непрерывного отраслевого образования в тесной связке с нашим промышленным партнером – компанией СИБУР. И вполне закономерно, что именно НХТИ КНИТУ был выбран площадкой для проведения форума, тем более что за последние годы кампус нашего филиала заметно преобразился: после капитальной реновации открыт главный корпус с полностью обновленными современными лабораториями и образовательными пространствами. Именно здесь созданы учебный центр СИБУРИНТЕХ-НК, прекрасные условия для подготовки высококвалифицированных специалистов для отрасли. Мы рассказали учителям, что двери современных лабораторий и классов всегда открыты для школьников и учителей, что мы всегда ждем их в стенах нашего университета.

– Как КНИТУ задействован в решении проблем школьного образования и изучения химии?

– Наша цель сегодня – сделать так, чтобы выпускники школ могли получить высшее и среднее образование в нашей республике – в Нижнекамске, в нашем головном университете в Казани, не уезжая в Москву и другие регионы. По подготовке кадров в сфере химической технологии КНИТУ занимает ведущие позиции в России – как по количеству бюджетных мест, так и по качеству подготовки: это подтверждают данные национальных рейтингов RAEX и Интерфакс. И конечно, университет все последние годы активно наращивает работу со школами. Мы понимаем, что заинтересовать ребят профессией инженера, химической технологией, привлечь их к творческому изучению химии и всего естественно-научного блока дисциплин сегодня очень важно для государства, для обеспечения технологического суверенитета страны. Это наше будущее, стабильное развитие и безопасность России и Татарстана.

– Есть ли у КНИТУ школы-партнеры?

– Профориентационной работе со школьниками в нашем университете всегда уделялось самое пристальное внимание. КНИТУ в последние годы прилагает серьезные усилия для развития интереса школьников к инженерному образованию и к изучению химии, и делаем мы это вместе с нашими образовательными партнерами – школами, ссузами – у нас их более 450. Кроме того, сегодня к этой работе мы активно привлекаем наших промышленных партнеров, которые также заинтересованы в воспитании инженерных кадров и талантливой молодежи. Мы реализуем с ними интересные спецпроекты по бесшовной подготовке кадров и ранней профориентации.

– Какие формы профориентации вы используете?

– Сегодня в богатом арсенале наших форм работы со школьниками и абитуриентами – профильные олимпиады естественно-научного направления, профильные классы в школах, открытые лекции и мастер-классы преподавателей в школах, выездные дни открытых дверей, которые мы проводим во всех районах Татарстана, а также интерактивные дни открытых дверей в самом университете, создан даже «Детский университет». Все они направлены на популяризацию инженерного образования, химии, науки и образования в целом.

В организацию профориентационной работы в последние пару лет активно включилась Передовая инженерная школа КНИТУ «Промхимтех»: организована олимпиада «Е-фактор», созданы профильные классы ПИШ в школах. В эту работу активно вовлечены наши промышленные партнеры, прежде всего компания «СИБУР».

Всего в прошлом учебном году профориентационные мероприятия КНИТУ посетило около 5 тысяч школьников, а если считать школьников, к которым приезжали наши представители, эта цифра будет около 10 тысяч. Среди оригинальных и востребованных проектов КНИТУ также «Студент одного дня», когда школьники приходят на кафедры и в лаборатории вуза, чтобы ощутить себя полноценными студентами университета, провести химические опыты, пообщаться с преподавателями и студентами. Конечно же, мы участвуем во всех образовательных выставках как в нашем регионе, так и за пределами Татарстана.

– А вовлечены ли в эту работу учителя школ?

– Безусловно. Для учителей-предметников организуются специальные мероприятия – конкурсы, конференции, экскурсии, встречи. Используем площадку не только вуза, но и нашего химического лицея, Казанского технологического колледжа. Мы проводим уже несколько лет конкурс по поддержке учителей и преподавателей химии Республики Татарстан «Все грани химии», где учителя представляют свои авторские методические проекты и разработки, обмениваются опытом. Мы проводим республиканские научно-методические конференции учителей «Современные реалии образования» с экскурсиями в лаборатории и на предприятия. Назову также, к примеру, наш проект для учителей профильных классов Передовой инженерной школы «Бесшовная профориентация» с участием компании «СИБУР».

– Планируется ли масштабирование вашего опыта?

– Да, конечно. Мы работаем над масштабированием профориентационных проектов вместе с администрацией городов, районов республики, с промпредприятиями, используем наши возможности как участника федеральных проектов «Приоритет 2030» и ПИШ. Недавно мы выиграли федеральную субсидию на модернизацию системы профориентации в целях кадрового обеспечения предприятий нефтехимического и химического комплекса Республики на перспективу текущего десятилетия. Планируется формирование пула из 11 проектов по запросу предприятий – ключевых стейкхолдеров, которые вовлечены в процесс выбора молодежью химической отрасли для реализации карьерного трека. Ключевыми лицами, влияющими и определяющими выбор экзамена ЕГЭ, являются абитуриенты, их родители, учителя химии, а также отрасль в лице региональных химических предприятий.

Фото предоставлено пресс-службой КНИТУ-КХТИ.