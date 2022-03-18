Юрий Камалтынов: «Сегодня Крым уверенно смотрит в будущее вместе с Россией»

Воссоединение Крыма с Россией открыло перед полуостровом новые горизонты для развития и уверенного движения в будущее. Об этом на площадке акции «Крымская весна» в Казани рассказал заместитель секретаря татарстанского отделения «Единой России» Юрий Камалтынов.

Он напомнил, что 8 лет назад было принято историческое решение – народ Крыма проголосовал за вхождение в состав России. Прошедшие годы были непростыми – внешние силы пытались оказать давление на Россию из-за ее позиции по защите крымчан.

«Но крымчане выстояли вместе со всей Россией. И сегодня Крым уверенно смотрит в будущее, уверенно развивается», – подчеркнул Камалтынов.

Он добавил, что сегодня вся страна поняла главное – никто и никогда на внешней арене не будет любить сильную, суверенную Россию.

«И последние события на Украине показали, что агрессивная политика коллективного Запада делала все, для того чтобы толкнуть ее на Донбасс и Россию. Поэтому непростое решение о спецоперации, которое принял наш Президент, было абсолютно выверенным и правильным. Наша задача сегодня – сплотиться всем вместе вокруг нашего национального лидера, твердо выдержать все вызовы, которые перед нами стоят. Мы твердо уверены, что правда на нашей стороне, а значит – за нами победа», – обратился к участникам масштабной акции Юрий Камалтынов.

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.