Юрий Камалтынов: С дисциплиной депутатов проблем нет

Депутаты парламентской фракции «Единая Россия» активно участвуют в деятельности Государственного Совета Татарстана. Об этом заявил заместитель Председателя Госсовета РТ, руководитель фракции Юрий Камалтынов на пресс-конференции.

«Раньше у нас была такая проблема, теперь с дисциплиной депутатов проблем нет. Они активно участвуют в деятельности Госсовета и в заседаниях комитетов. Условия пандемии нас потренировали, и мы теперь используем возможности элементов видеоконференции, обеспечивая тем самым участие всех депутатов в заседаниях парламентских комитетов», – сказал Камалтынов.

Парламентарий отметил, что перед депутатами-единороссами также поставлена задача по более активному участию в «проведении партийной повестки в интернете». «Мы по этому вопросу тоже работаем», – подчеркнул он.