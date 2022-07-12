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Ру Тат
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Политика
12 июля 2022  21:50
Надежда Гордеева

Юрий Камалтынов: С дисциплиной депутатов проблем нет

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Депутаты парламентской фракции «Единая Россия» активно участвуют в деятельности Государственного Совета Татарстана. Об этом заявил заместитель Председателя Госсовета РТ, руководитель фракции Юрий Камалтынов на пресс-конференции.

«Раньше у нас была такая проблема, теперь с дисциплиной депутатов проблем нет. Они активно участвуют в деятельности Госсовета и в заседаниях комитетов. Условия пандемии нас потренировали, и мы теперь используем возможности элементов видеоконференции, обеспечивая тем самым участие всех депутатов в заседаниях парламентских комитетов», – сказал Камалтынов.

Парламентарий отметил, что перед депутатами-единороссами также поставлена задача по более активному участию в «проведении партийной повестки в интернете». «Мы по этому вопросу тоже работаем», – подчеркнул он.

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