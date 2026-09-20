Юрий Камалтынов проголосовал на выборах в Госдуму на участке в КНИТУ-КАИ

фото: официальный портал "Единой России"

Заместитель секретаря Татарстанского регионального отделения «Единой России», заместитель председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов принял участие в выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Он проголосовал на участке №42, расположенном в здании Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева – КАИ, сообщает официальный портал партии.

«Региональное отделение партии «Единая Россия» производит довольно активную избирательную кампанию. Нам было с чем идти к избирателям, потому что мы отчитывались по двум основным направлениям. Это выполнение народной программы, утвержденной в ходе предыдущей избирательной кампании, и по тем наказам, которые за последние избирательные кампании поступили в адрес «Единой России», – отметил Юрий Камалтынов, подчеркнув, что порядка 80% из них реализованы благодаря поддержке Раиса Республики Рустама Минниханова и усилиям органов исполнительной власти.

фото: официальный портал "Единой России"

«Я считаю, что «Единая Россия» вместе с органами власти республики, с депутатским корпусом муниципалитетов, и наши коллеги из Государственной Думы очень хорошо отработали и созыв в целом, и, собственно, последние месяцы избирательной кампании. И я уверен, что результаты должны быть хорошими», – сказал он.

После голосования Юрий Камалтынов ознакомился с деятельностью участковой избирательной комиссии.

фото: официальный портал "Единой России"

«Самое ценное, что у нас сегодня спокойно, у людей есть возможность прийти, отдать свой голос, выполнить свой патриотический и гражданский долг. И я надеюсь, что абсолютное большинство жителей Казани и республики сделают это», – заявил он.

Напомним, 18, 19 и 20 сентября россияне выбирают будущий девятый созыв депутатов Государственной Думы. В состав парламента изберут 450 депутатов: 225 – по федеральным партийным спискам и столько же по одномандатным избирательным округам.

В Татарстане в дни голосования также проходят дополнительные выборы депутата Государственного Совета РТ по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.

Всего в республике насчитывается более 2,9 млн избирателей, из которых 43 тысячи голосуют впервые. Организацию голосования в республике обеспечивают 65 территориальных и 2 742 участковые избирательные комиссии.