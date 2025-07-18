Юрий Камалтынов прочитал сказку маленьким пациентам ДРКБ

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Заместитель Председателя Государственного Совета Татарстана, заместитель секретаря Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» и руководитель фракции «Единая Россия» в республиканском парламенте Юрий Камалтынов присоединился к проекту «Сказкотерапия» благотворительного фонда «Семья вместе».

В семейном доме фонда политик рассказал маленьким пациентам Детской республиканской клинической больницы историю барона Мюнхгаузена, прочитав сказку Рудольфа Эриха Распе, сообщает пресс-служба регионального отделения «ЕР».

Юрий Камалтынов сам выбрал «Приключения барона Мюнхгаузена» для чтения, поскольку эта книга была у него в детстве одной из любимых. «Я читал ее в детстве и помню, как смотрел диафильмы с Мюнхгаузеном. Мы постарались создать нечто похожее на диафильм и сегодня», – пояснил он.

Парламентарий прочитал детям эпизоды «Удивительная охота барона Мюнхгаузена», «Конь на столе», «Конь на крыше», «Как я ловил кабана» и «Необыкновенный олень». Дети с удовольствием погрузились в приключенческий мир и задавали разные вопросы. Они интересовались тем, как у оленя могла прорасти вишня на рогах, и другими моментами.

Камалтынов также рассказал детям, что у героя книги был реальный прототип – барон Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен (1720–1797), фантастические истории которого о собственной жизни переработал писатель Рудольф Эрих Распе (1736–1794).

«Несмотря на то, что истории о Мюнхгаузене – это выдумка, они несут в себе важные жизненные уроки: умение мечтать, находить выход из сложных ситуаций, смотреть на жизнь с юмором и не бояться быть собой», – подчеркнул депутат.

В завершение встречи Юрий Камалтынов оставил свои пожелания Семейному дому в книге отзывов.

Проект «Сказкотерапия» является инициативой Региональной общественной приёмной в РТ, направленной на психологическую поддержку маленьких пациентов ДРКБ и создание комфортных условий для их скорейшего выздоровления. Каждое произведение тщательно подбирается и адаптируется психологами. Ежемесячные занятия проводятся в Семейном доме, где дети проживают вместе с семьями во время длительного лечения. Проект реализуется начиная с 2016 года и поддерживается известными людьми республики, которые ежемесячно читают детям сказки на разные темы.