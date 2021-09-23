Юрий Камалтынов: По предварительным данным, в Госдуму избраны 4 депутата Госсовета РТ

По предварительным данным, в Государственную Думу восьмого созыва избраны четыре депутата Госсовета Татарстана — Татьяна Ларионова, Илья Вольфсон, Марат Нуриев и Артем Прокофьев. Об этом заявил на 24-м заседании парламента республики заместитель Председателя Государственного Совета РТ Юрий Камалтынов.

«Окончательный результат по выборам депутатов Госдумы ЦИК России обещал огласить завтра. Тем не менее общая картина ясна, — сказал парламентарий. — Завтра мы надеемся получить подтверждение со стороны Центральной избирательной комиссии, но, мне кажется, есть смысл поздравить наших коллег и пожелать им достойно представлять интересы республики».

Камалтынов подчеркнул, что «выборы фактически состоялись, легитимно сформирован высший законодательный орган власти России, сохранена преемственность». «Дума обновится более чем наполовину», — добавил он.

Депутат заметил, что в республике выборы прошли на достойном уровне.

«Убедительную поддержку татарстанцы оказали кандидатам от „Единой России“ — 79% голосов за список. Все шесть одномандатных округов республики также остались за „Единой Россией“», — продолжил он.

Кроме того, состоялись довыборы в Госсовет РТ по двум округам. По Азинскому округу победу одержал Эмиль Хуснутдинов, а по Студенческому — Ренат Сибгатуллин.