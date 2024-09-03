Юрий Камалтынов ответил на обращения, поступившие через сервис «Мой депутат»

Заместитель секретаря татарстанского отделения «Единой России», зампредседателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов сегодня пообщался с гражданами, которые направили свои обращения через сервис «Мой депутат». Все поступившие вопросы будут отработаны, заявил парламентарий.

«Все вопросы будут отобраны по тематике, по уровню компетенций – город, район, республика. Возможно, это вообще проблема федерального уровня. Если проблема имеет решение в соответствии с законодательством, то в зависимости от того, чья задача решать ее, обращение пойдет в соответствующую структуру», – сказал единоросс.

Татарстанцы направили свои обращения, касающиеся получения средств реабилитации, аварийного жилья, обустройства поселка Орловка, капитального ремонта дома и двора в Набережных Челнах. Камалтынов по телефону дал разъяснения по каждому вопросу.

«Нужно отработать каждый звонок, чтобы все получили ответы. Может быть, даже официального письма будет достаточно, чтобы глава района или руководитель исполкома обратили внимание на ситуацию. Кому-то, возможно, придется дать объяснение, что шансов у него нет, чтобы человек зря не надеялся. Поэтому запросы нужно отправить. Все это не должно зависнуть», – подчеркнул зампредседателя Госсовета РТ.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Сервис «Мой депутат» работает в Татарстане с 2019 года. Он позволяет жителям обсуждать свои вопросы и предложения с кандидатами и депутатами от татарстанского отделения партии «Единая Россия».



«Мой депутат» – это онлайн-платформа. Чтобы задать вопрос, необходимо посетить сайт kandidat.tatar или позвонить по телефону 8-800-222-17-08 с 10.00 до 19.00 в будние дни. Татарстанцы могут обратиться по различным темам, включая образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство и др.



Кроме того, на всех печатных агитационных материалах партии, связанных с выборами в Госсовет Татарстана, размещен QR-код, с помощью которого можно оставить вопрос или предложение. Значимые инициативы, поступившие через «Мой депутат», включат в народную программу партии.

Кандидаты в депутаты Госсовета РТ от «Единой России» ежедневно дежурят в приемной проекта «Мой депутат» и связываются с татарстанцами, оставившими свои обращения.

По словам Камалтынова, система «Мой депутат» позволяет выстроить взаимодействие между представителями власти и гражданином, нуждающимся в конкретной помощи.

«Мне кажется, что из многих форм, которые сегодня есть по взаимодействию партии с населением, эта система довольно неплохая. Потому что личный контакт невозможно ничем заменить. К сожалению, не всегда у гражданина есть возможность обратиться к человеку, наделенному определенными властными, организационными, финансовыми полномочиями, несмотря на то что практически в каждом районе и городском округе есть общественная приемная партии», – отметил он.

Парламентарий добавил, что эта система дает возможность депутатам узнать о проблемах, которые есть на местах, а гражданам – «своего рода простимулировать депутатский корпус в части необходимости решения тех или иных проблем».

«Учитывая, что общение идет строго один на один, а не в большой аудитории, всегда есть возможность детально разобраться в сути проблемы. То есть время посвящается конкретному человеку», – заключил он.

В Татарстане 8 сентября состоятся выборы депутатов Государственного Совета республики. 50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации». Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.