Юрий Камалтынов о структуре заявок на праймериз: Вместо чиновников идут предприниматели

Структурный состав участников праймериз-2021 татарстанской «Единой России» значительно изменился: выросло число заявок от предпринимателей, а среднестатистический кандидат помолодел. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал председатель регионального оргкомитета по проведению праймериз «Единой России» Юрий Камалтынов.

«Средний возраст снизился, теперь это 43–45 лет. Еще один факт — чиновников в списке стало меньше. Например, сейчас всего шесть человек из подавших документы являются главами районов. Увеличилось количество представителей сферы экономики, малого и среднего бизнеса», — отметил Камалтынов.

По его словам, в случае победы на предварительном голосовании свежие кадры могут значительно обновить состав Государственной Думы по итогам предстоящих сентябрьских выборов.