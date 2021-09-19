Юрий Камалтынов о думских выборах в РТ: Радует высокая явка избирателей

Текущие выборы депутатов Госдумы РФ Федерального собрания восьмого созыва выделяются высокой явкой избирателей и масштабной системой наблюдателей. Таким мнением поделился заместитель Председателя Госсовета РТ – заместитель секретаря ТРО ВПП «Единая Россия» Юрий Камалтынов.

«Что касается всех трех дней голосования, радует высокая явка избирателей. Для нас принципиально было организовать наблюдение. На каждый из избирательных участков были направлены и наши наблюдатели, и члены комиссии с правом совещательного голоса», – отметил он.

Кроме того, за несколько дней до начала выборов был открыт ситуационный центр, который принимает сообщения от наблюдателей. В целом практически нет серьезных нарушений. А те сигналы, которые поступают в центр, оперативно проверяются, добавил Камалтынов.

Выборы в Государственную Думу РФ VIII созыва проводятся с 17-го по 19 сентября. Параллельно в Татарстане идут довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам и дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.