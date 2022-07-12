Юрий Камалтынов: Не вижу поводов не доверять электронному голосованию на выборах

Возможность электронного голосования на выборах должна быть обозначена в Избирательном кодексе Татарстана. Такое мнение выразил заместитель Председателя Государственного Совета РТ, руководитель фракции «Единая Россия» Юрий Камалтынов на пресс-конференции.

«Вопрос о том, что электронное голосование нужно запускать уже сегодня, не ставится. Целый ряд регионов это практикует на протяжении нескольких лет, начали с Москвы. Мы совершенно не ускоряемся в этом вопросе, поскольку понимаем, что для многих людей электронное устройство – не самый близкий друг. Но сама возможность подобного волеизъявления как вариант должна присутствовать в Избирательном кодексе», – сказал парламентарий.

Говоря о степени защиты системы при электронном голосовании на выборах, Камалтынов отметил, что в республике много общественных институтов, которые могут эти вопросы контролировать и проверять.

«И сами айтишники – народ свободолюбивый. Здесь я не вижу поводов для того, чтобы не доверять. Надо сначала попробовать. За этим будущее – жизнь показывает, что это неизбежно, мы все равно к этому придем. Когда это будет, я не готов сказать, но рано или поздно все равно от бумаг откажемся», – подчеркнул депутат.

Законопроект о внесении изменений в Избирательный кодекс Татарстана депутаты приняли в первом чтении на 32-м заседании Госсовета РТ. Проектом закона устанавливается возможность применения дистанционного электронного голосования при проведении выборов и референдумов.