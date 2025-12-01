Юрий Камалтынов: Не сомневаюсь, что нас ждёт обновление депутатского корпуса

В 2026 году состоятся выборы в Государственную думу Российской Федерации. Команда депутатов из Татарстана – одна из самых эффективных в стране, однако ожидается обновление ее состава. Об этом на пресс-конференции, посвященной дню рождения партии «Единая Россия», сообщил замсекретаря регионального отделения партии, заместитель Председателя Государственного совета РТ Юрий Камалтынов.

«Наша депутация – пример эффективной и сплоченной команды. Примечательно, что с ними регулярно встречаются (председатель Госсовета – прим. Т-и) Фарид Мухаметшин и не реже раза в квартал и Раис республики Рустам Минниханов. С точки зрения привлечения средств в регион татарстанские депутаты Госдумы – одни из самых эффективных в стране. В том, что обновление будет (после выборов в 2026 году – прим. Т-и), я не сомневаюсь. Кто-то сам захочет уйти, многие отдали немало лет депутатской деятельности, у кого-то могут быть другие причины», – сказал он.

Кандидаты в депутаты от татарстанского отделения «Единой России» будут выбираться с помощью предварительного голосования на сайте Госуслуг. То есть каждый житель республики сможет проголосовать за того, кто ему будет интересен. Это общий подход партии по всей стране, подчеркнул Камалтынов.

Подготовка к предварительному голосованию уже началась. Далее, в феврале, будет создан организационный комитет и запуск процедуры. Само голосование начнется в последней декаде мая, добавил руководитель Исполнительного комитета регионального отделения партии Марат Самигуллин.

«Главная задача, которую мы перед собой ставим, – это сохранить высокое представительство в нижней палате Федерального Собрания нашей страны, которое имеет Татарстан. Это 15 депутатов, из которых 14 – представители «Единой России». Конфигурация избирательной кампании уже начинает прорабатываться. Говорить о персоналиях пока рано, но напомню, что мы проведем предварительное голосование, чтобы определить самых достойных», – пояснил он.

По его словам, татарстанские депутаты Госдумы имеют большой авторитет, что позволяет им занимать высокие должности внутри Государственной Думы РФ.