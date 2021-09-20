Юрий Камалтынов: «Кандидаты „Единой России” честно отработали всю кампанию»

Победа партии «Единая Россия» стала закономерной, поскольку кандидаты от партии всю избирательную кампанию находились в тесном контакте с населением. Такое мнение высказал заместитель секретаря ТРО ВПП «Единая Россия», руководитель избирательного штаба партии Юрий Камалтынов.

«Наши кандидаты честно отработали всю кампанию, что называется, „в поле”, — встречаясь с жителями республики, реагируя на все запросы. У „ЕР” работали мобильные приемные, сервис „Мой кандидат”, оперативный центр по работе с обращениями граждан, прошли встречи по программе „Наш двор” — обсуждались предложения в народную программу партии. Кандидаты участвовали в телевизионных дебатах и показали хороший уровень подготовки», — перечислил Камалтынов.

По его словам, в ходе избирательной кампании было собрано примерно 6 тыс. наказов и предложений. Наиболее актуальные вошли в народную программу партии.

«Получился, на мой взгляд, очень конкретный, рабочий документ, в котором нет места пустым невыполнимым обещаниям. По сути, сейчас начинается основной этап работы — анализ этих наказов, формирование дорожной карты по их выполнению», — добавил Камалтынов.

По итогам выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ VIII созыва в Татарстане политическая партия «Единая Россия» набрала 79,01%, в целом по стране поддержка партии со стороны населения составила более 49%. Это дает «единороссам» свыше 120 мандатов в нижней палате парламента.

По словам секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, конкуренция в ходе текущей избирательной кампании была очень высокой, в ряде округов борьба шла буквально за каждый голос. «Несмотря на это, большинство избирателей поддержали именно „Единую Россию”. Секрет успеха партии — в каждодневной работе на благо людей. Партия уже не раз доказывала, что умеет отвечать на вызовы и нести ответственность. Мы единственная политическая сила, которая в пандемию направила все силы и ресурсы на помощь людям», — уверен он.