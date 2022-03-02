Юрий Калмыков: Депрессией болеют чаще, а возраст пациентов снижается

С каждым новым поколением распространенность депрессивных расстройств увеличивается, а возраст первых проявлений заболевания – снижается. Об этом во время прямого эфира, посвященного психологическому здоровью детей в Татарстане, рассказал заведующий медико-психологической службы «Сердэш 129» Республиканской клинической психиатрической больницы им. акад. В.М. Бехтерева Юрий Калмыков.

«Нередко депрессивные состояния сопровождаются риском суицидального поведения. В этом случае родителям особенно важно это вовремя увидеть. Но, к сожалению, мы нередко сталкиваемся с тем, что родители оказываются чуть ли не последними, кто замечает, что с их ребенком что-то не так», – отметил спикер.

Калмыков подчеркнул, что зачастую проблемы с психическим здоровьем детей родители списывают на лень и нежелание учиться. По словам спикера, даже те взрослые, которые признали, что их ребенок болен, бояться обратиться за профессиональной помощью.