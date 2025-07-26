Юрий Дюпин перешел в «Сочи»

Фото: rubin-kazan.ru

Вратарь Юрий Дюпин пополнил стан «Сочи», подписав контракт на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба «южан».

В минувшем сезоне Юрий играл за «Краснодар», где принял участие в пяти матчах Кубка России. С «быкими» Дюпин взял чемпионство РПЛ.

Напомним, с 2019 по 2024 год Дюпин выступал за «Рубин». В Казани он отыграл 148 матчей.

В нынешнем сезоне «Сочи» выступает в РПЛ. В первом туре «южане» уступили «Локомотиву» (0:3). Сегодня, 26 июля, клуб сыграет с «Акроном». Встреча состоится в 20:30 по мск.