Юрий Чаплыгин: «Федерация бадминтона Татарстана признана лучшей в России»

Корреспондент «ТИ-Спорта» побеседовала с председателем Федерации бадминтона РТ Юрием Чаплыгиным. В интервью он рассказал о высоком уровне развития бадминтона в республике за 13 лет, а также упомянул о строительстве нового центра в Казани и о перспективах выступления на международных соревнованиях.





Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Бадминтон улучшает зрение – запатентовано

– Расскажите, на каком уровне сейчас находится бадминтон в Татарстане.

– Днем рождения Федерации бадминтона Татарстана считается 12 апреля 2011 года – День космонавтики. Раис Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов попросил председателя Счетной палаты Республики Татарстан Алексея Ивановича Демидова возглавить этот вид спорта и поднять его на новый уровень. На тот момент количество занимающихся в республике было порядка семидесяти человек. Немножко забегая вперед, скажу, что на сегодняшний день это количество составляет порядка семнадцати тысяч. И по данным показателям мы являемся одной из лучших федераций в стране. Сегодня все 43 района Татарстана взяли ракетки и воланы в руки, в каждом из которых у нас есть свое представительство. Бадминтоном активно занимаются дети, взрослые и пенсионеры. Потому что он является общедоступным и малозатратным видом спорта.

– Благодаря чему за 13 лет удалось добиться таких высоких результатов?

– Мы разработали программу стратегического развития бадминтона. Разделили Татарстан на семь групп, так называемые опорные центры. К примеру, юго-восточную зону представляет Альметьевск, вокруг него Лениногорск, Бавлы, Азнакаево, Заинск, Уруссу. По такому же принципу строится система вокруг каждого большого населенного пункта.

– А правда, что бадминтон улучшает зрение?

– К такому выводу действительно пришли ученые Московского научно-исследовательского института глазных болезней имени Гельмгольца. По итогам этих исследований Национальная федерация бадминтона России (НФБР) и НИИ получили патенты «Способ профилактики возникновения и прогрессирования миопатии» не только в России, но и в США, Канаде и в Европе.

Евгений Косецкая Фото: Федерация бадминтона РТ

Чаплыгин: «Надеемся, в ближайшее время Россию допустят до международных соревнований»

– Недавно в Казани прошел Кубок России по бадминтону. Как удалось привлечь турнир подобного уровня в республику?

– Дело в том, что татарстанская федерация признана лучшей в России по результатам и качеству проводимых мероприятий. Кроме того, у нас один из лучших в стране уникальных спортивных комплексов, специально оборудованный исключительно для бадминтона. Это значительно повышает престиж республиканской федерации. Мы уже успешно принимали чемпионаты Европы и чемпионаты мира среди клубов, поэтому организаторы высокого ранга охотно выбирают Татарстан местом проведения крупных соревнований.

– Давайте поговорим о составе участников сборной команды страны. Кто выделяется среди татарстанских спортсменов на данный момент?

– Безусловно, выдающимися фигурами являются пополнившие нашу сборную многократные чемпионы России Евгения Косецкая из Челябинска и Сергей Сирант из Владивостока. Эти приезжие спортсмены не просто защищают честь нашей республики на всероссийских соревнованиях, но и повышают значимость и популяризуют бадминтон в Татарстане. Также не менее яркий представитель нашего региона – Никита Мулеев из Аксубаевского района. Недавно он поднялся на третью ступень российского рейтинга бадминтона. В женском парном разряде отмечу Анастасию Редькину и Галиеву Регину. В смешанном парном разряде важна роль Регины Галиахметовой и Павла Монича. На самом деле много выдающихся спортсменов, даже боюсь кого-то забыть выделить, чтобы не обидеть.

– Вы упомянули про международные соревнования. Насколько ввиду нынешних ограничений распространились санкции на ваш вид спорта?

– Мы судились и подавали всевозможные апелляции во все международные суды, которые, к сожалению, пока не закончились в нашу пользу. Сейчас мы, как и другие виды спорта, на крупные международные турниры не выезжаем. Однако мы заручились тесными контактами с Китаем, Индонезией, Малайзией. Регулярно проводим сборы в Малайзии, выезжаем туда на товарищеские турниры. Надеемся, в ближайшее время это потепление, которое есть уже и в большом теннисе, наступит и у нас. До кризиса мы имели успешный опыт сотрудничества с европейскими партнерами. Именно благодаря этому мы и смогли завезти в Казань два чемпионата Европы. К нам даже приезжал Пол-Эрик Хойер, на тот момент президент Всемирной федерации бадминтона. Он отметил очень высокий уровень развития бадминтона в Татарстане.

Открытие Центра бадминтона в 2016 году Фото: Федерация бадминтона РТ

В Казани планируется строительство нового Центра по бадминтону

– С какого возраста осуществляете набор в секции по бадминтону? И какие механизмы популяризации данного вида спорта используете?

– Формирование резерва осуществляется преимущественно через систему садиков и школ. Принимаем детишек с шести лет. Посчитали, что этот возраст наиболее оптимален с точки зрения силы и выносливости, с которого можно осуществлять набор в детские группы. Начальная стадия подготовки проходит в общеобразовательных учреждениях, затем самые одаренные переходят на академический уровень, поступая на бюджетное отделение тенниса и бадминтона в Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма и дальше по нарастающей. Такой путь обеспечивает преемственность поколений и гарантирует приток свежих сил.

– Казань известна своей развитой спортивной инфраструктурой. Планируете ли в ближайшем будущем строительство нового объекта для бадминтона?

– В Казани планируется строительство дополнительного дворца, так как наших кортов в Центре бадминтона уже не хватает. На базе нашего учреждения занимаются не только профессионалы и дети, а также любители и ветераны. Так что на данный момент наш дворец перегружен и не хватает кортов. Даже несмотря на то, что у нас их 12. Также в Богатых Сабах функционирует еще один Центр бадминтона, который включает оснащенные залы для бадминтона и настольного тенниса. Другие проекты тоже рассматриваются в зависимости от потребностей регионов и финансовых возможностей.

– А как обстоят дела с любительским спортом?

– Активно развиваем данное направление, так как получили очень много положительных отзывов. В Татарстане проводится очень много различных спартакиад среди муниципальных госслужащих и сотрудников различных организаций. Бадминтон включен в универсиаду профсоюзов, больше сорока предприятий принимает в ней участие. Люди приходят в наши залы, тренируются. К слову, 22 ноября мы планируем провести Smash Cup. Это всероссийский турнир среди предприятий, где будут выступать порядка 15 корпоративных команд таких крупных компаний, как «СИБУР», «Ростех», «Татнефть», «РЖД», «Роскосмос», Пороховой завод, завод «Аммоний», команда IT-парка и другие. Соревнования будут проходить на базе нашего Центра бадминтона в Казани.

Сергей Сирант Фото: Федерация бадминтона РТ

Бадминтон будет интегрирован в фиджитал-систему

– Сейчас в различных видах спорта очень популярны фиджитал-дисциплины. Как в данном случае обстоят дела у Федерации бадминтона?

– Национальная федерация бадминтона России в настоящий момент разрабатывает программу для того, чтобы бадминтон был интегрирован в фиджитал-систему. Я уже ранее говорил о том, что у нас планируется строительство еще одного нового Центра по бадминтону в Казани. Надеемся, что в будущем там будет представлена и данная дисциплина. Также планируем расширить группы для участников СВО, которые возвращаются после боевых действий, ветеранов и пенсионеров.

– А проводятся ли для льготной категории населения какие-то турниры?

– Очень много проводим соревнований для инвалидов-колясочников, для слабослышащих и других категорий людей с ограниченными возможностями. Также очень популярны любительские турниры среди ветеранов спорта. Это те спортсмены, кому больше 35 и они уже закончили с профессиональным спортом. Также большой популярностью пользуются соревнования среди более возрастных групп пред- и постпенсионного возраста.

Фото: Федерация бадминтона РТ

– Недавно на базе Центра бадминтона от федерации РТ был проведен мастер-класс. Кто его проводил и как часто проходят подобные мероприятия?

– Мастер-классы проводим для начинающих спортсменов и для организаций. Наша задача – развивать бадминтон и увеличивать массовость. Их проводят, как правило, квалифицированные тренеры или профессиональные спортсмены. Евгения Косецкая и Сергей Сирант во время перерыва в соревнованиях всегда в подобных мероприятиях с удовольствием участвуют. И людям интереснее получить первый опыт от профессионалов своего дела.