Юрий Бычковский: «Важно помогать старшему поколению осваиваться в меняющемся мире»

Мир не стоит на месте, стремительными темпами развиваются технологии. Будучи в возрасте, овладеть всеми инновациями и цифровой грамотностью — непростая задача. Поэтому наша роль — помочь старшему поколению освоиться с новыми сервисами и уверенно чувствовать себя в современном мире. О том, какую роль в этом может сыграть каждый из нас, рассказал заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка Юрий Бычковский.

— Юрий Борисович, много ли среди клиентов Сбербанка людей старше 60 лет?

— Да, таких клиентов много, и они в фокусе нашего внимания. Ключевая задача не только банка, но и каждого из нас — помогать старшему поколению, своим близким осваиваться в меняющемся мире.

— Люди в возрасте часто становятся жертвами злоумышленников. Как оградить пожилого родственника от телефонных мошенников?

— Действительно, такая категория чаще всего подвержена риску. Поэтому важно объяснять близким старшего поколения о возможных схемах обмана, быть с ними на связи, чтобы в нужный момент обезопасить от неприятных последствий.

К сожалению, в текущем ритме жизни не всегда получается оперативно среагировать. Поэтому помогите настроить своим близким специальные сервисы, которые помогут уберечь их от мошенников. Самое простое — в приложении Сбербанк Онлайн подключите им функцию проверки входящих звонков — и тогда ваш родственник будет предупрежден о звонках с мошеннических номеров. К тому же в приложении большое количество обучающей информации, с ней важно регулярно знакомиться.

— Безопасность — это важно, учитывая тот факт, что у людей старшего возраста основной источник дохода — это пенсия. И тут возникает вопрос — как жить практично пенсионеру?

— Для всех наших клиентов у меня на это всегда один ответ — оплачивайте покупки банковской картой. Тогда часть расходов вернется виде бонусов Спасибо, которые можно потратить при следующих покупках. В программе лояльности СберСпасибо вы сами управляете кешбэком бонусами, выбирая категории каждый месяц. Например, одной из них может быть категория 5% на аптеки. Математика простая — потратили, 5% от стоимости покупки вернули. Это выгода и экономия. И об этом тоже нужно рассказывать нашим близким.

— Если зашла речь о получении пенсии. Еще есть пенсионеры, которые предпочитают получать свои выплаты наличными. А что дает использование банковской карты в этом случае?

— Действительно, до сих пор есть пенсионеры, которые предпочитают получать пенсию наличными. Но это неудобно, рискованно и, самое главное, невыгодно.

Многие из тех, кто выбирает такой способ получения пенсии, просто не знают о преимуществах получения ее на банковскую карту. Во-первых, не нужно носить с собой наличные, а значит, и потерять деньги на карте нельзя. Во-вторых, как я уже говорил, покупки по карте выгодны, поскольку при безналичной оплате в магазине банки обычно начисляют бонусы или кэшбек, а некоторые торговые точки дают еще и скидки. В-третьих, карта дает и другие финансовые преимущества своему владельцу. И здесь важная задача каждого — рассказать своим близким об очевидных преимуществах получения пенсии на карту и снять их барьеры.

— Если у клиента нет банковской карты, какую ему стоит завести? Ранее была информация, что это должна быть только карта МИР. Это так?

— Всё верно, если клиент хочет получать пенсию на карту, то все выплаты из бюджета перечисляются только на карты платежной системы МИР или на счет в банке, к которому не привязаны карты. Это закреплено на законодательном уровне.

Если у клиента нет карты, то можно оформить СберКарту МИР и получать зачисления на нее. Карта бесплатная, при этом она открывает доступ к специальным предложениям для пенсионеров. И это снова история о том, как жить практично на пенсии.

— Расскажите поподробнее о финансовых преимуществах получения пенсии через Сбер?

— Бонусы и скидки при оплате картой — только малая часть преимуществ. Для таких клиентов вклад будет с выгодной ставкой. Например, можно получить до 20% годовых по вкладу «Лучший %» — отлично подойдет для долгосрочных накоплений. И это хорошая прибавка к пенсии. Для пенсионеров доступен также «Накопительный счет», и тоже с хорошей ставкой. Что важно — средства с такого счета можно снять в любое время. Если просто хранить на СберКарте деньги, банк тоже будет начислять ежедневно проценты на минимальный остаток после первого зачисления пенсии на карту.

В Сбере доступны и кредитные продукты со скидкой, а также удобный сервис «Деньги до пенсии» с возможностью оформить до 30 000 рублей и вернуть деньги банку после очередного зачисления пенсии.

Кроме того, у клиентов Сбербанка есть приложение Сбербанк Онлайн. В нем можно совершать практически все регулярные платежи и необходимые операции, иногда на более выгодных условиях. И это возможность минимизировать посещения отделений и взаимодействовать с банком удобным способом, при этом экономить время и деньги. Поэтому здесь важная задача каждого из нас — помочь близким освоиться и полноценно использовать этот инструмент.

— А что нужно сделать пенсионеру, чтобы получать пенсию в банке?

— Нужно подать заявление на перевод пенсии любым удобным способом: через мобильное приложение или в отделении банка, на портале госуслуг, в МФЦ, в отделении социального фонда РФ.

Самое простое — это оформить через мобильное приложение банка. Для этого не придется даже выходить из дома. Банк передает заявление в ПФР, где в течение трех рабочих дней фиксируется счет для зачислений. Там же можно отслеживать статус своего заявления.

Я уверен, что уже после нескольких получений пенсии клиенты оценят все преимущества зачисления ее на карту.

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