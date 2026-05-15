15 мая 2026 15:37

Юрий Бородавко рассказал о готовности Большунова выступать на международной арене
Фото: Салават Камалетдинов / "Татар-информ"

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что российские лыжники надеются на допуск к международным стартам и нацелены на чемпионат мира в Фалуне.

«Все надеемся на изменения в FIS. Очень жаль, что МОК стал к нам жёстче относиться. Белорусских спортсменов допустили, а нас оставили в прежнем формате. Будем надеяться на выборы в FIS и пересмотр отношения. Хотим выступить на чемпионате мира в Фалуне с флагом и гимном», — сказал Бородавко.

Он также отметил, что подготовка Александра Большунова ведётся не только к Олимпиаде-2030, но и к каждому следующему сезону. «У всех достаточно оптимистичный настрой. Спортсмены горят желанием подготовиться как можно лучше и выступить на чемпионате мира в Фалуне. У Саши тоже настрой на чемпионат мира», — добавил тренер. Выборы президента FIS пройдут в Белграде с 8 по 11 июня.

