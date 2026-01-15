news_header_top
Юрий Бородавко: «FIS и МОК делают все, чтобы нас на международной арене не было»

Фото: flgr.ru

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко резко раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS), обвинив эти структуры в предвзятости и двойных стандартах по отношению к российским спортсменам.

Бородавко подчеркнул, что, несмотря на заявления о внеполитичности спорта, практика доказывает обратное:

«МОК и FIS — суперполитизированные структуры, которые хоть и говорят, что спорт не зависит от политики… Мы видим, что зависит и очень жестко. Последние события по политической части это очень четко показывают», – приводит слова тренера «Чемпионат».

Тренер отметил избирательный подход международных организаций:

«Подход к России и другим странам абсолютно неоднозначен. Те заявления МОК четко показывают, что нас просто не хотят и делают все, чтобы нас не было. На действия других стран абсолютно по-другому реагируют».

По словам Бородавко, такая ситуация вызывает у российской спортивной общественности чувство обиды и несправедливости.

