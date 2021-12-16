Юрий Башмет: «Я уже никогда не забуду Альметьевск»

Один на один с Калигулой

Как сообщают «Нефтяные вести», первый моноспектакль открылся перед зрителем как лавина — неожиданно, вдруг! Хабенский и Маэстро не дали времени на раскачку, начали без предисловий. Они обрушили на зрителя единым музыкальным произведением пьесу «Калигула» Альбера Камю и квартет Франца Шуберта и Густава Малера «Смерть и девушка».

Только в середине спектакля понимаешь, почему представление начинается так внезапно: с первого взгляда пьеса о римском императоре Калигуле, полное имя которого Гай Юлий Цезарь Август Германик, — пьеса о поиске смысла жизни. Однако Хабенский открывает своему зрителю другого Цезаря. Да, он кровожаден. Да, жесток. Убивает верных и преданных ему людей. Даже любящую его женщину. Однако из уст талантливого артиста альметьевский зритель не просто слышит, а чувствует, как властитель страдает, он болен.

Его призрачные идеалы и утопические идеи о равенстве всех и вся сталкиваются с реальнос­тью. Калигулу эта реальность ломает в тот момент, когда он понимает, что его власть на самом деле призрачна — её не хватает для того, чтобы оживить умершего дорогого ему человека. Тогда к чему это всё?! Он разочарован в мире, своей власти и теперь… хочет луну: «Этот мир, такой, как он есть, невыносим. Следовательно, мне нужна луна, или счастье, или бессмертие, что угодно, пусть даже безумие — но не от мира сего».

Именно на этом диалоге и делает акцент Хабенский своей игрой, интонацией. С этого момента образ героя начинает вызывать противоречивые чувства. А музыка в исполнении великого Маэстро и его «Солистов Москвы» добавляет трагичности моменту. Чувства на самом взлете! И тут спектакль заканчивается. Так же внезапно, как и начинался. Зритель остается один на один со своими эмоциями.

Необычный карнавал

Во второй части необычного спектакля на первое место вырывается музыка. Прославленный композитор Сен-Санс во время отдыха в 1886 году в Австралии написал «Карнавал животных». Однако, считая это произведение лишь музыкальной шуткой, он запретил издавать его при своей жизни, не желая прослыть автором «несерьёзной» музыки. Единственная часть сюиты, которую Сен-Санс разрешил издавать и исполнять, — пьеса «Лебедь» для виолончели и фортепиано.

После смерти композитора партитура «Карнавала» была издана целиком. Но кроме музыки Сен-­Санс известен еще и стихами, причём довольно любопытными. Их и представил публике Хабенский, а Башмет виртуозно исполнил музыкальную партию. К слову, текст к «Карнавалу» перевёл на русский писатель Дмитрий Быков.

Как подчеркнул в интервью газете «Нефтяные вести» Константин Хабенский, в произведении заложена ярчайшая социальная сатира, чего не было как раз в предыдущем варианте перевода. И Константин попросил Дмитрия, чтобы он сделал «острый» перевод. «Карнавал» — сатира на современное общество, которое практически не изменилось со времен Сен-­Санса, отметит позже артист. И Сен-Санс в этом смысле большой молодец, потому что острую сатиру прикрыл прекрасной музыкой.

Финал прозвучал дважды

Каждая отдельная часть «Карнавала» встречалась публикой с улыбкой, да и как по-другому, если новый музыкальный и словесный эпизод раскрывал образ того или иного животного, настолько узнаваемого, что в них видны и образы окружающих нас людей. Черепаха, слон, курицы и петухи, кукушка. И в одном с ними ряду пианисты. Автор приравнял их к животным, ведь они упрямо, усердно (никого не напоминает?) изо дня в день повторяют одни и те же гаммы. Разве это не вызывает улыбку?!

Финал был исполнен дважды — зрители не хотели расставаться с великолепными музыкантами и любимым артистом. Кстати, Хабенский и сам не лишён юмора: перед исполнением последний части произведения на бис он прямо со сцены пофотографировал зал.

«Это ответ зрителю, — объяснил Константин Юрьевич в интервью «Нефтяным вестям» после спектакля. — У меня нет социальных сетей. Но тем не менее все фотографии будут сохранены. Это для нашего пользования. Для воспоминаний о зрителе, на этот раз об альметьевском зрителе».

И запомнятся жители юго-востока Татарстана своим теплом, переживаниями и трогательным восприятием происходящего на сцене, отметил артист, назвав слушателей «тёплым океаном». Юрий Башмет поддержал коллегу по сцене, подчеркнув, что уже никогда не забудет Альметьевск, куда приезжает не в первый раз и верит, что не в последний.

Фотографии предоставлены пресс-службой ПАО «Татнефть»