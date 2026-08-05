Юрий Бабенко и Александр Перов вошли в штаб Квартальнова в «Локомотиве»

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Юрий Бабенко и Александр Перов пополнили тренерский штаб ярославского «Локомотива», сообщает пресс-служба клуба. Оба специалиста будут работать помощниками главного тренера Дмитрия Квартальнова.

Бабенко — опытный тренер, хорошо знакомый болельщикам по работе в казанском «Ак Барсе». Кроме того, в его послужном списке — московское «Динамо», ЦСКА, «Витязь» и СКА. В казанском и питерском клубах были моменты, когда он выполнял обязанности исполняющего главного тренера.

Перов в прошлом сезоне добился значимого успеха — привел «Югру» к победе во ВХЛ.

В тренерском штабе «Локомотива» также продолжат работу Сергей Звягин, Дмитрий Красоткин, Андрей Малков и Георгий Кошель.