«Юрий Анварыч»: как прошло Эль-Татарико в Казани и почему «Рубину» нужен Уткульбаев

В заключительном матче года «Рубин» на домашнем поле «Ак Барс Арены» переиграл «Нефтехимик» со счетом 2:0. Казанцы были увереннее соседей из Нижнекамска, а игра прошла с явным преимуществом команды Юрия Уткульбаева. Как футбольная Казань проводила болельщиков на зимние каникулы и почему «Рубину» не нужен другой тренер – в материале «ТИ-Спорт».

Команда создавала моменты на любой вкус: от быстрых контратак до нестандартных розыгрышей стандартных положений Фото: rubin-kazan.ru

«Эль-Татарико» без интриги

Не транжирь «Рубин» свои моменты и будь чуть удачливее в завершающих стадиях Виталий Лисакович и Джоэль Фамейе, счет во втором «Эль-Татарико» сезона мог бы быть разгромным. Казанский клуб после отставки Леонида Слуцкого и прихода на пост главного тренера Юрия Уткульбаева заиграл новыми красками.

Команда создавала моменты на любой вкус: от быстрых контратак до нестандартных розыгрышей стандартных положений. В подобном стиле «Рубин» и забил в этом матче два своих единственных гола: Константин Нижегородцев замкнул подачу с углового, а Алан Дзагоев с передачи Фамейе отличился во второй раз в сезоне.

«Думаю, что ребята сыграли хорошо. Большую часть матча мы владели инициативой, создавали моменты. Я не считал, но их было достаточно, чтобы уже в первом тайме решить исход матча. Да, были периоды, когда нам приходилось делать паузу в игре, но мы дисциплинированно оборонялись и практически ничего не дали создать опасного у своих ворот», – сказал на послематчевой пресс-конференции Уткульбаев.

При этом нельзя сказать, что «Нефтехимик» был слаб. Нижнекамцы до поездки в столицу Татарстана выдали спурт из шести матчей без поражений в чемпионате, уступив лишь в минувшем туре ульяновской «Волге». В игре с «Рубином» команда Кирилла Новикова, которого, к слову, сватали на место Слуцкого, владела мячом 58% времени, но создать что-то более-менее опасное у владений Юрия Дюпина так и не сумела.

В двух играх, которые давались Уткульбаеву на исправление ситуации после работы Слуцкого, специалист сработал гроссмейстерски Фото: rubin-kazan.ru

Стопроцентный результат в бердыевском стиле

В этом смысле игровой почерк команды Уткульбаева виден невооруженным взглядом. Так, в подобном стиле «рубиновые» победили в минувшем туре «Уфу», а сейчас оставили не у дел «Нефтехимик». Новый тренер наглядно продемонстрировал, что даже с таким составом совсем не зазорно отдавать сопернику мяч, если в конечном итоге команда будет добиваться положительных результатов.

«В концовке мы вели 2:0, так что немножко в обороне понадежнее сыграли, не было такой фееричной концовки, зато мы спокойно довели матч, без нервов. Мы поставили цель доставлять мяч на чужую половину поля, быстрее проводить быстрые атаки по возможности. То, что ребята это могут, мы не сомневались», – заявил после игры главный тренер.

Кто-то мог увидеть в такой игре нотки «Рубина» Курбана Бердыева, но на самом деле это и есть самый настоящий футбол Юрия Уткульбаева. В таком же полуоборонительном стиле он несколько лет назад выводил в Первую лигу «Нефтехимик» и занимал с ним рекордное пятое место в чемпионате, а сегодня победил бывшую команду в своеобразном «матче жизни».

В двух играх, которые давались Уткульбаеву на исправление ситуации после работы Слуцкого, специалист сработал гроссмейстерски. Оформил две победы в двух матчах, вышел на чистое второе место и заслужил уважение болельщиков.

«Юрий Анварыч!» – скандировали активные болельщики казанской команды Фото: rubin-kazan.ru

«Юрий Анварыч!» от фанатов

В конце матча фанатский сектор «Рубина» зарядил обращение к главному тренеру команды. «Юрий Анварыч!» – скандировали активные болельщики казанской команды, а в ответ получили от него благодарственные аплодисменты, чего, к слову, невозможно было дождаться от его предшественника.

«Я поблагодарил. Люди скандировали мою фамилию, я обозначил им уважение. Самое главное, чтобы болельщики переживали за команду «Рубин». Тут не дело в Уткульбаеве, Петрове, Сидорове. Они должны болеть за команду. Что бы ни происходило с командой, они должны за нее переживать, поддерживать, всячески помогать. Мне кажется, это самое главное.

Все ребята хотят, с удовольствием играют, и, конечно, мы ждем поддержки от болельщиков. А расслабиться футболистам не дадут руководители и тренеры», – поблагодарил болельщиков на пресс-конференции Уткульбаев.

Столь хорошие отношения Уткульбаева с болельщиками далеко не новость. Еще три года назад, когда главным тренером «Рубина» являлся Роман Шаронов, а команда находилась в зоне вылета, многие поклонники требовали назначить на этот пост 52-летнего специалиста. Того самого, который более 20 лет работал в системе клуба и удачно выполнял задачи с «Нефтехимиком». Тогда руководство сделало ставку на Слуцкого, но очень символично, что в конечном итоге все-таки пришло к варианту с Уткульбаевым.

Юрий Уткульбаев: «Больше времени ушло на знакомство с футболистами, на личные беседы, пришлось чуть-чуть направить ребят, использовать их сильные качества» Фото: rubin-kazan.ru

Уткульбаев – идеальный вариант для «Рубина»

Одно «но». Теперь клуб необходимо вытягивать из болота Первой лиги. Очевидно, что справиться с подобным Юрию Анварычу и его штабу будет по силам. Да, поставить игру и привить команде свой стиль за два матча практически невозможно. Зато Уткульбаев смог сделать то, чего не смог сделать его предшественник, – не мешать команде играть в футбол.

«Больше времени ушло на знакомство с футболистами, на личные беседы, пришлось чуть-чуть направить ребят, использовать их сильные качества. Я не думаю, что можно глобально что-то поменять за это время. Предоставил им возможность проявлять свои лучшие качества на поле», – подчеркнул наставник казанцев.

В «Рубине» собрались такие мастера, что обыгрывать условные «Нефтехимик», «Акрон», «Велес» и им подобные они могли бы и без тренера. Поставить команде простой, но эффективный футбол, быть для футболистов психологом, заставив их выкладываться на поле, и стать мостиком между болельщиками и игроками – то, что Уткульбаев смог сделать за два матча. Хотя бы за это он уже заслуживает того, чтобы получить от руководства шанс и избавиться от приставки «и. о.».

Теперь главная задача «Рубина» в весенней части сезона – не растранжирить минимальное преимущество над конкурентами Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» закончил осень на третьем месте

Воспользовавшись осечкой «Енисея», казанцы заползли на чистое третье место в турнирной таблице Первой лиги. От второго места, которое дает прямую путевку в Премьер-лигу казанцы отстают всего на балл, так что в какой-то степени можно сказать, что со своей задачей что Уткульбаев, что даже Слуцкий осенью частично справились.

Теперь главная задача «Рубина» в весенней части сезона – не растранжирить минимальное преимущество над конкурентами и по возможности догнать «Балтику». Трофей Первой лиги – тоже трофей. А таковых футбольная Казань не видела уже больше десяти лет.

Зимой в команде явно случится чистка кадров, но уже сейчас можно сказать, что предсказания об уходе почти всех лидеров вслед за Слуцким сильно преувеличены. И с «Уфой», и с «Нефтехимиком» команда не мучилась на поле, а играла с удовольствием. Кто знает, вполне возможно, эти две победы убедят кого-то остаться с Уткульбаевым до конца сезона.

«Рубин» – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 2:0 (1:0, 1:0) Голы: Дзагоев, 31; Нижегородов, 60 «Рубин»: Дюпин (в), Самошников (к), Грицаенко, Нижегородов, Кабутов, Попов, Зотов, Дзагоев (Иванов, 73), Безруков (Горбунов, 57), Фамейе (Муллин, 78), Лисакович (Тесленко, 78)

Азат Кашапов

Фото на анонсе: rubin-kazan.ru