Юрий Антонов не смог выступить на «Новой волне» в Казани из-за проблем со здоровьем

Певец Юрий Антонов сегодня не смог принять участие в гала-концерте «Новой волны» из-за плохого самочувствия. Об этом сообщил со сцены ведущий вечера тележурналист Андрей Махалов.

«Он сейчас находится в Казани», – сказал Малахов.

Песню Антонова «20 лет спустя» на гала-концерте исполнил композитор Игорь Крутой.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна-2025» впервые проходит в Казани. Он открылся 21 августа и продлится до 26 августа.